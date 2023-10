Burt Young, qui jouait le rôle de Paulie dans Rocky, est mort à 83 ans

L’acteur Burt Young, qui jouait le meilleur ami et beau-frère de Sylvester Stallone dans la série de films Rocky, est mort à l’âge de 83 ans.

L’acteur américain s’est éteint le 8 octobre à Los Angeles, a affirmé sa fille Anne Morea Steingieser au New York Times mercredi. Aucun détail n’a été donné sur les circonstances de sa mort.

Burt Young a joué dans plusieurs séries et films acclamés, dont Chinatown (1974), Il était une fois en Amérique (1984) et Les Soprano. Il était plus connu pour son rôle de Paulie Pennino dans six films de la franchise Rocky.

Lorsque Paulie apparaît la première fois dans Rocky en 1976, il est un emballeur de viande à Philadelphie, colérique et grossier, frère d’Adrianna Balboa, copine et future femme de Rocky Balboa. Malgré son alcoolisme et son attitude cynique, il deviendra un ami proche du personnage principal, intégrant même son équipe d’entraînement.

Burt Young a joué dans les six premiers films de la série, avant la trilogie Creed. Le premier Rocky lui a d’ailleurs valu une nomination aux Oscars en 1977 pour le meilleur acteur dans un second rôle. Sur dix nominations, le film a remporté trois statuettes, dont celle du meilleur film.

Ouvrir en mode plein écran Burt Young avec son partenaire à l'écran, Sylvester Stallone Photo : Getty Images / Andrew H. Walker

Un hommage de Sylvester Stallone

Né dans le quartier de Queens à New York, Burt Young a fait son service militaire dans les Marines, s’est battu comme boxeur professionnel et a travaillé comme poseur de moquettes avant de s’intéresser au jeu, étudiant avec le légendaire professeur Lee Strasberg à l'Actors Studio.

Plus tard dans sa carrière, il a principalement tenu des rôles au théâtre en plus de s’adonner à la peinture, une passion qui lui permettra d’exposer dans des galeries.

Sylvester Stallone a rendu hommage à son partenaire de jeu sur Instagram mercredi : Tu étais un homme et un artiste incroyable, et le monde va énormément s’ennuyer de toi.

La femme de Burt Young pendant 13 ans, Gloria, est morte en 1974. Il laisse dans le deuil sa fille, un petit-enfant et son frère Robert.