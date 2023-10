Là où les dunes disparaissent sur l'île de Sable, les réserves souterraines d'eau douce disparaissent aussi. C’est ce qu'ont découvert des chercheurs de l’Université Dalhousie qui se sont penchés sur l'importance des dunes pour l'écosystème de l'île.

Les dunes servent de barrière naturelle qui protège contre les vagues incessantes et la salinisation des eaux souterraines causées par les inondations océaniques. Les dunes contribuent également à rafraîchir la nappe phréatique en canalisant l’eau de pluie et de neige vers des aquifères qui, à certains endroits, atteignent 40 mètres de profondeur.

Mais sur la rive sud de l’île, le côté le plus exposé aux tempêtes, à l'érosion et aux inondations par l'eau de mer, les dunes ont disparu au cours des dernières décennies.

Une nappe d'eau souterraine de 10 mètres a aussi disparu, constate Julia Cantelon, qui fait son doctorat à l'Université Dalhousie à Halifax en génie civil et des ressources.

Elle a co-écrit une étude sur l'intrusion d'eau salée sur l'île isolée de l'Atlantique située à 290 kilomètres au sud-est d'Halifax.

Cette étude a été publiée ce mois-ci dans la revue Water Resources Research.

La réserve de parc national de l'Île-de-Sable abrite des oiseaux, des plantes et des insectes et plus de 400 chevaux sauvages.

Ouvrir en mode plein écran Image tirée du documentaire « Geographies of Solitude », de la réalisatrice Jacquelyn Mills, Photo : pixelleX communications

Nous constatons une tendance à la perte des dunes le long de la plage sud qui est la perte d'eau douce souterraine , indique Julia Cantelon.

Les ressources en eaux souterraines douces de la partie intérieure de l'île, où les dunes sont saines, ne connaissent pas le même déclin.

Elle et d’autres chercheurs de Dalhousie ont collecté des données sur les eaux souterraines entre 2019 et 2022 et les ont comparées aux mesures prises il y a 50 ans.

Ouvrir en mode plein écran Une équipe de l'Université Dalhousie étudie les eaux souterraines de l'île de Sable. Photo : Gracieuseté de l'Université Dalhousie

Sans les dunes, un cycle d’inondations d’eau salée a empêché la reconstitution des réserves d’eau douce le long de la côte sud.

En hydrologie, cette reconstitution s’appelle une lentille d'eau douce, ça se produit lorsqu’une couche d'eau douce de forme convexe flotte au-dessus de l'eau salée plus dense située sous l'île.

Julia Cantelon estime que la lentille de sous la rive sud a disparu entre 1996 et 2014.

Ouvrir en mode plein écran Les chercheurs ont découvert qu’il y avait encore de l’eau souterraine fraîche au milieu de l’île. Photo : Gracieuseté de l'Université Dalhousie

La bonne nouvelle c’est qu’au milieu de l’île, il n’y a pas eu de perte d’eau douce souterraine et que la plage nord a connu seulement quelques pertes.

À l'heure actuelle, nos résultats n'indiquent aucune perte dramatique d'eau souterraine qui aurait des impacts néfastes sur l'écosystème , assure la chercheuse.

Mais nos recherches sont vraiment importantes pour montrer les liens entre la surface terrestre et le sous-sol et aider à comprendre ce qui pourrait se passer ou même prévoir de futures pertes.

La prochaine étape consiste à examiner l’impact du changement climatique, qui devrait accroître les tempêtes, qui menacent les dunes.

Avec les informations de Paul Withers de CBC