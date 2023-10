Matières recyclables : un centre de tri à la veille d’un « grand changement »

Chaque année 30 000 tonnes métriques de matières recyclables résidentielles — les bacs bleus — et commerciales sont traitées chez Récupération Frontenac à Thetford Mines. Un chiffre appelé à augmenter dans les prochaines années puisqu'un nouveau système de gestion de la collecte sélective sera déployé partout au Québec sous le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

À partir du 1er janvier 2025, les centres de tri vont devoir s’ajuster, calibrer leurs procédés et répondre à des exigences , indique Junior St-Cyr, directeur de Récupération Frontenac.

Ouvrir en mode plein écran Junior St-Cyr est le directeur général de Récupération Frontenac. L’entreprise d’économie sociale a été créée en 1981 par « un groupe d’enseignants qui avaient à cœur le développement de certains élèves qui avaient de la difficulté à intégrer le marché du travail ». Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ce dernier s’attend à une augmentation du tonnage des contenants, des emballages et des imprimés puisque les industries, les commerces et les institutions (ICI) qui mettent en marché des produits devront en assurer la pleine gestion en fin de vie.

L’objectif de cette réforme est de récupérer le plus de matières en s’assurant que rien n’aboutisse dans les sites d’enfouissement.

Les centres de tri vont avoir une surcharge de recevoir ces matières-là. Si on ne bouge pas, il va y avoir un goulot d’étranglement quelque part.

Un investissement de 5,2 M$

Junior St-Cyr et son équipe croient que d’ici 2027 les matières recyclables des ICI traité par le centre de tri vont passer de 10 % à 25 % du tonnage total. Soit une augmentation de 7500 tonnes métriques par année.

Pour être prête, l’entreprise agrandit ses installations du tiers en plus d’accueillir de la nouvelle machinerie. Un investissement de 5,2 millions de dollars. On va nous obliger à faire une meilleure qualité des produits finis. On va la faire avec un procédé efficient, mais aussi avec une matière première qui va être près de la pureté.

Ouvrir en mode plein écran De nouveaux équipements seront ajoutés au centre de tri en plus de l'agrandissement du tiers de la superficie. Un investissement de 5,2 M$. Photo : Courtoisie: Junior St-Cyr

Mais pour en arriver là, les entreprises tout comme les citoyens avec leur bac bleu devront poser les bons gestes. Junior St-Cyr note une grande amélioration des matières se retrouvant dans les bacs bleus dans les dernières années, mais rappelle que 10 % de la matière reçue ici annuellement ne peut pas être traitée et se retrouve encore au site d’enfouissement, pointant au passage un tas de résidus de construction dans une section de l'usine.

On parle de 3000 tonnes qui sortent d’ici annuellement pour se faire enfouir au montant de près de 150 $ la tonne métrique.

Le chef d'orchestre de la réforme

Éco entreprises Québec a été désignée par Recyc-Québec comme organisme de gestion désigné pour chapeauter ce changement, sous le principe de la REP . On devient le chef d'orchestre pour l’ensemble de la chaîne de valeur pour prouver que le Québec peut être performant pour gérer les matières recyclables , explique son vice-président, affaires publiques et relations gouvernementales Philippe Cantin.

En plus de représenter les entreprises productrices de contenants, d’emballages et d’imprimés, l’organisme à but non lucratif privé va s’assurer d’améliorer les relations entre les acteurs du milieu comme les centres de tri et les résidents avec leurs bacs bleus.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Cantin est vice-président, affaires publiques et relations gouvernementales pour Éco Entreprises Québec. Photo : Courtoisie: Éco Entreprises Québec

Il y a des matières qui ne sont pas acceptées présentement dans les collectes qui vont l’être. Il va y avoir une liste de matière uniformisée pour tout le Québec, de la communication uniformisée pour tout le Québec et des matières qui vont être traçables pour pouvoir dire : "voici ce qui se passe quand vous mettez cet objet-là dans le bac."

On va être en mesure de comparer des pommes avec des pommes et [connaître] notre vraie performance par rapport aux autres.

Un ajustement pour les travailleurs

Des changements chez Récupération Frontenac qui se font dans le respect de leur mission première depuis 1981, soit intégrer les gens qui vivent avec une limitation fonctionnelle.

Ça va amener des craintes parce qu’on a des personnes qui forcément ont de l’anxiété, qui ont besoin qu’on leur dise que leur emploi n’est pas en danger , résume Clémence Candaes, directrice des ressources humaines de l’entreprise.

Ouvrir en mode plein écran Une fois que la matière recyclable est passée dans l'ensemble du processus, les imprimés sont regroupés ensemble pour faciliter le transport vers des recycleurs du Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Rassurer, former, sensibiliser, ce sont les clés de la réussite dans cette transition pour cette dernière qui rappelle que les entreprises adaptées restent méconnues de plusieurs parents qui pourraient voir leurs enfants bénéficier d’un milieu épanouissant .

Publicité

Depuis 2009, l’entreprise est passée d’une quarantaine d’employés à 125. Francis Quirion y travaille depuis 15 ans. Tout sourire, ce dernier indique qu’il a le nom "Récupération" tatoué sur le cœur. L’ambiance, la gang, j’aime tout!

À la veille de ce grand changement-là, faut se mettre prêt [donc] de calibrer l’équipe, je pense que c’est un des plus gros défis qu’on a , explique Junior St-Cyr.

Un défi qu’ils ont tous hâte de relever.