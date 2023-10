Nicolet-Yamaska : pas de référendum en vue sur la réglementation entourant les éoliennes

Un pas de plus a été franchi dans le dossier de l’implantation d’éoliennes dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Mercredi soir, le conseil des maires de la MRC a pavé la voie à l’adoption du « Règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de Nicolet-Yamaska ».

Un avis de motion a été adopté, une mesure qui doit permettre au point de revenir prochainement à l’ordre du jour pour une adoption finale du règlement, et ce sans consultation des citoyens par référendum.

Aucun projet éolien n’est actuellement sur la table dans la MRC, puisque les maires ont choisi de ne pas participer au dernier appel d’offres d’Hydro-Québec.

La porte-parole du comité Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, Janie Vachon-Robillard, déplore qu’il n’y ait pas eu de consultations avec les citoyens qui soient prévus dans ce dossier. Je pense qu’un règlement aussi important que celui qui va réglementer la façon dont des éoliennes vont s’implanter sur le territoire mérite que les citoyens aient leur mot à dire sur les différentes clauses de ce règlement.

Elle ajoute que les citoyens, par municipalité, puissent venir bonifier ce règlement, mais ça prend une volonté politique du maire de cette municipalité, du conseil, pour faire cette démarche supplémentaire .

Ce qui ne me rassure pas là-dedans, c’est qu’on n’a plus l’aspect légal de la chose. Si ça avait été une modification de zonage par municipalité, mais on aurait pu ouvrir un registre puis contester le règlement, puis de faire en sorte que des modifications soient apportées, alors que là ça va dépendre des conseils en place , poursuit-elle.

Des élus ont aussi manifesté leur désaccord face à la décision du conseil de la MRC de Nicolet-Yamaska. Rachel Fahlman, conseillère municipale à Saint-Zéphirin-de-Courval, estime qu’ il faudrait vraiment prendre des cartes, s’asseoir avec les citoyens dans chaque municipalité, chaque milieu, puis dire est-ce qu’il y a des zones qui sont propices à l’installation d’éoliennes? Mais on n’a pas fait le travail encore, donc c’est quelque chose qu’il faudrait faire de concert avec les citoyens.

Le conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska n’a pas encore réagi.

Un colloque sur la transition énergétique

Le comité Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska organise par ailleurs un colloque sur la transition énergétique le 28 octobre. L’objectif est d’informer la population sur la question des éoliennes et leurs alternatives et de consulter des experts indépendants.

On fait venir des scientifiques qui n’ont pas de conflit d’intérêts, qui sont indépendants et qui vont pouvoir venir nous parler. Pour prendre une décision, faut qu’on aille aussi l’autre côté de la médaille, les autres possibilités , indique Janie Vachon-Robillard.

Elle craint toutefois que des citoyens se privent de se déplacer par peur d’être étiquetés. J’ai entendu parler que certains conseils municipaux dans les municipalités de la MRC ont choisi de ne pas envoyer les conseillers et le maire, parce qu’ils ont l’impression que de toute façon, ça va être juste dirigé contre les éoliennes.

Il y a déjà des gens qui n’osent pas, qui vont vivre des malaises de se présenter en public, parce qu’ils ont signé pour les éoliennes. […] Dans l’autre sens aussi c’est difficile.

Le professeur à HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau, spécialiste des politiques énergétiques au Québec et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l’énergie, fait notamment partie des experts qui ont été invités au cours du colloque.

