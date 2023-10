François Legault ajuste son Cabinet : Jean Boulet remplacera Mathieu Lacombe comme ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue.

En rencontrant la presse, le député de Papineau a fait savoir à la presse parlementaire jeudi matin qu'il avait lui-même demandé ce remaniement de tâches.

M. Lacombe – qui est déjà ministre de la Culture et des Communications, en plus d'être responsable de la Jeunesse et de la région de l'Outaouais – a confié qu'il sentait qu'il n'avait pas tout le temps nécessaire pour se consacrer aux dossiers de l'Abitibi-Témiscamingue, un sentiment particulièrement frustrant pour lui.

Il a aussi mentionné qu'il aimerait passer davantage de temps avec ses deux jeunes enfants.

Infolettre politique Abonnez-vous pour ne rien manquer. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre politique. Courriel M’abonner

Jean Boulet, qui occupe actuellement la fonction de ministre du Travail, est déjà responsable de deux autres régions, soit la Mauricie et le Nord-du-Québec. Il est aussi député de Trois-Rivières.

En mêlée de presse, jeudi matin, il a promis de travailler en équipe avec les trois députés caquistes de la région, dont l'adjoint gouvernemental Pierre Dufour.

M. Dufour a déjà été ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Il a toutefois perdu sa place au Cabinet après les élections de 2022.

Les trois élus de la région devront encore attendre

En point de presse, le Parti québécois (PQ) a dénoncé à nouveau le fait que les trois élus de l'Abitibi-Témiscamingue demeurent absents du Cabinet.

Selon le député Pascal Bérubé, la nomination de Mathieu Lacombe à titre de ministre responsable de la région n'était pas une bonne idée , et que le centre de pouvoir passe de Gatineau à Trois-Rivières, ce n'est pas mieux .

À ce sujet, tant M. Lacombe que M. Boulet ont déclaré jeudi matin que cette question relevait de la prérogative du premier ministre. M. Dufour, cependant, a appelé François Legault à faire une place à un député de l'Abitibi-Témiscamingue lors du prochain remaniement ministériel.

Ce changement survient au lendemain d'une sortie de la Ville de Rouyn-Noranda, selon qui le gouvernement Legault n'agit pas assez rapidement dans le dossier du quadrilatère Carter-Portelance, qui prévoit l’instauration d’une zone tampon à quelques pas de la Fonderie Horne.

Plus de détails suivront.