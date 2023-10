La GRC a saisi des drogues d’une valeur de 4 millions $ en Saskatchewan

La Gendarmerie royale (GRC) de la Saskatchewan a procédé à une saisie de méthamphétamine et de cocaïne d’une valeur de 4 millions de dollars, lors d'un contrôle routier près de la frontière entre la Saskatchewan et l'Alberta en juin.

Deux hommes d'Edmonton, âgés de 19 et 20 ans, se trouvaient à bord du véhicule qui a été intercepté par la GRC près de Maidstone à environ 50 kilomètres à l'est de la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan.

La saisie a permis d'empêcher qu'une quantité importante de méthamphétamine et de cocaïne n'entre dans nos communautés et de causer potentiellement de nombreuses overdoses accidentelles , indique le surintendant Sean Boser qui est responsable de la police fédérale à Calgary, dans un communiqué publié vendredi.

Selon la police, les agents ont trouvé quatre grands sacs de sport qui contenaient 90 kilogrammes de méthamphétamine et 65 kilogrammes de cocaïne.

Les deux hommes ont été arrêtés et répondent à des accusations de possession de méthamphétamine dans le but d'en faire le trafic et de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic.

Ils doivent comparaitre devant la Cour provinciale de Lloydminster le 23 octobre prochain.