Les travailleurs de la santé inquiets du nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19

Médecins et infirmières s'inquiètent de voir le système de santé de l'Alberta déjà mis à rude épreuve alors que des centaines de patients hospitalisés en lien avec la COVID-19 ont été recensés et que la saison des virus respiratoires est encore loin d'atteindre son point culminant.

Les données internes de Services de santé Alberta (AHS) obtenues par Radio-Canada/ CBC montrent que le nombre de patients hospitalisés pour la COVID-19 a dépassé les 900 et a pratiquement doublé en l'espace d'un mois. Les admissions en unité de soins intensifs ont également augmenté au cours du mois dernier.

Ces données n'ont pas été rendues publiques depuis des mois, après que le gouvernement provincial a modifié la manière dont il communique les statistiques relatives à la COVID-19.

Ce qui me préoccupe, c'est que nous rencontrons déjà des problèmes au niveau de la capacité , explique le Dr Arun Abbi, président de la section de médecine d'urgence à l'Association médicale de l'Alberta. Le pic de l'année dernière était d'environ 1500 à 1600.

Ouvrir en mode plein écran Le docteur Arun Abbi, basé à Edmonton, estime que 30 % à 40 % des lits des salles d'urgence de Calgary sont bloqués à tout moment par des patients admis. Photo : Capture d’écran.

En début de semaine, le Dr Abbi a admis trois patients atteints de la COVID-19 au cours d'une seule garde de nuit au centre médical Foothills de Calgary.

Le Dr Abbi affirme que les services d'urgence de la province continuent aussi d'être confrontés un nombre grandissant de patients admis qui restent aux urgences, faute de lit dans les unités de soins.

Des inquiétudes face aux épidémies

À l'Hôpital Royal Alexandra d'Edmonton, la docteure en médecine interne Neeja Bakshi est préoccupée par la dernière vague de COVID-19, qu'elle voit monter en flèche dans les hôpitaux de la province depuis quelques mois.

En date de mardi, 19 établissements de soins actifs de la province ont signalé des éclosions de COVID-19.

Cela indique que la prévalence et les taux de transmission sont assez élevés , explique-t-elle.

Dans les hôpitaux d'Edmonton, qui ont récemment adopté une nouvelle directive sur le port du masque, la situation est particulièrement difficile. Selon Dr Bakshi, son service limite déjà les transferts en provenance des hôpitaux ruraux en raison de problèmes de capacité.

Nous avons déjà dépassé le stade où nous aurions dû être [...] et je pense que cela va devenir un énorme problème , estime cette dernière.

Cameron Westhead, deuxième vice-président du Syndicat des infirmières unies de l’Alberta (UNA) dit que l’organisation est également préoccupée par la situation, d'autant plus qu'elle se souvient de la tridémie de l'année dernière, lorsque trois virus endémiques et pandémiques différents se répandent à peu près au même moment.

Les hôpitaux étaient débordés et le personnel était complètement épuisé. [...] Nous voyons que la deuxième partie de ce phénomène est sur le point de se reproduire.

Il explique que la charge de travail et la capacité sont considérablement affectées par les patients atteints de COVID-19, car ces derniers doivent être isolés et ont besoin de plus d'équipements de protection individuelle.

Services de santé Alberta affirme dans un communiqué que tous les patients continuent de recevoir des soins sûrs et de haute qualité, tandis que des efforts sont faits pour soutenir le personnel hospitalier.

Il n'est pas rare que nos hôpitaux urbains et régionaux les plus fréquentés fonctionnent au maximum de leurs capacités ou presque , indique Kerry Williamson, porte-parole de AHS .

AHS dit continuer à recruter de manière agressive des médecins, des infirmières et des auxiliaires médicaux.

Appel à davantage de données

Certains craignent qu'en l'absence de données plus précises, il soit difficile pour les Albertains de bien saisir la gravité de la situation de la COVID-19 et la pression correspondante exercée sur les services de santé.

Le gouvernement provincial a cessé de publier les données liées au SRAS-CoV2 au cours de l'été et a lancé en septembre un nouveau tableau de bord sur les virus respiratoires.

Jeudi matin, le tableau de bord indiquait 742 admissions à l'hôpital depuis le 27 août, date que la province définit comme le début de la saison des virus respiratoires.

Ce gouvernement aime parler de responsabilité personnelle et de prise de décisions qui sont les meilleures pour soi-même et sa famille, mais nous n'avons pas les données nécessaires pour prendre ce genre de décisions , affirme Cameron Westhead.

Ouvrir en mode plein écran Cameron Westhead, deuxième vice-président du Syndicat des infirmières unies de l'Alberta, affirme que les Albertains n'ont pas les données nécessaires pour prendre les décisions qui sont les meilleures pour leur santé et celle de leurs familles. Photo : Capture d’écran.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Radio-Canada/ CBC , l'attachée de presse de la ministre albertaine de la Santé, Adriana LaGrange, n'a pas fourni de réponses précises aux questions concernant la modification des rapports.

De son côté, le président de l'Association médicale de l'Alberta, le Dr Paul Parks, fait valoir que certaines unités hospitalières de la province sont déjà en situation de surcapacité, et ce, avant même que les cas de grippe et de virus respiratoire syncytial aient réellement augmenté jusqu'à présent cette saison.

Le Dr Parks prévient que lorsque les hôpitaux se remplissent de personnes atteintes de tous ces virus respiratoires, c'est l'ensemble du système qui est touché.

Nous en arrivons au point où nous ne pouvons plus pratiquer d'opérations chirurgicales aussi rapidement , explique-t-il. Tout le monde en subit les conséquences.

Avec les informations de Jennifer Lee