Le comité exécutif de la Ville de Winnipeg veut trouver un moyen pour lancer un programme de compostage résidentiel plus tôt que le calendrier de sept ans que la Ville s'était fixée.

Mardi, le comité exécutif a approuvé une proposition visant à commencer à ramasser les déchets alimentaires dans les foyers de Winnipeg d'ici 2030.

Le comité avait reporté l'examen de cette proposition lors de sa réunion qui s'est tenue le mois dernier, afin de donner plus de temps au personnel pour étudier les moyens pour que ce programme soit mis sur pied en ligne le plus tôt possible et pour moins de coûts.

Suite à l'adoption de la motion mardi, le comité exécutif a demandé au personnel de la Ville de mener des recherches pour trouver de potentiels fournisseurs de services qui permettraient à la Ville de Winnipeg de lancer le programme de compostage vers mi-2026.

Le conseiller municipal Brian Mayes qui fait partie du comité exécutif de la Ville trouve que le délai de 2030 est décevant .

Certains m’ont dit que sept ans n’étaient pas excessifs, mais après avoir discuté de ce sujet pendant autant d’années, on aimerait offrir ce service aux gens le plus rapidement possible.

Selon lui, l’une des options serait de mettre en place un programme provisoire, où la Ville déverserait les matériaux sur une plate-forme extérieure, comme le fait actuellement la Ville de Regina.

Brian Mayes estime cependant que cette solution pose des problèmes potentiels, tels que les odeurs et les émissions de méthane.

Si vous ne réduisez pas vraiment le méthane, le programme de compostage vaudra-t-il vraiment la peine? S’agit-il d’une sorte de mise en scène pour que le programme soit lancé en 26? , ajoute-t-il.

La Ville estime que les déchets organiques représentent environ la moitié de toutes les ordures ménagères qui se retrouvent à la décharge, où ils se décomposent et se transforment en méthane. Ceci contribue beaucoup au changement climatique.

La Ville de Winnipeg étudie aussi l'option de nouveau de faire appel à une installation privée pour traiter les matériaux, plutôt que d’essayer de le faire dans une installation municipale.

Le personnel de la Ville nous a informés qu’il n’avait pas la capacité de mettre en place une installation par ses propres moyens. Nous avons donc repris l’idée du secteur privé, comme nous le faisons actuellement pour le traitement des matières recyclables , indique Brian Mayes.

Le maire s’inquiète du délai et des frais

Winnipeg est l’une des dernières grandes villes du Canada à ne pas avoir de programme de ramassage des déchets organiques.

Entre 2020 et 2022, le projet pilote avait été mené pour tester le ramassage de compost dans cinq quartiers. Un rapport à cet effet a été remis au conseil municipal le mois dernier et recommande d’aller de l’avant avec la mise sur pied du programme municipal.

Le rapport recommande toutefois que ce programme soit lancé en 2030 et que la Ville commence graduellement à augmenter les frais que les résidents paient pour le réacheminement des déchets à partir de 2024.

D'ici 2030, les résidents de Winnipeg devraient payer 96 $ de plus pour les frais de réacheminement des déchets, selon les estimations du rapport.

Le maire de la Ville de Winnipeg, Scott Gillingham, dit soutenir la mise sur pied d'un programme résidentiel de compostage, mais se dit inquiet du calendrier établi et des frais imposés aux résidents.

Il faut que nous trouvions des moyens pour que le programme de compostage soit mis sur pied le plus vite possible et avec moins de coûts.

Le conseil municipal votera sur le plan la semaine prochaine.

Avec des informations de Cameron MacLean