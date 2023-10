À Toronto, le nombre de propriétaires demandant à la Commission provinciale de la location immobilière l'autorisation d'expulser un locataire afin de récupérer l'unité pour leur usage personnel a bondi de 77 % depuis le début de l'année comparativement à la même période l'an dernier.

Il y a eu 1767 requêtes en ce sens (formulaire N12) de janvier à septembre cette année, comparativement à 1312 pour l'ensemble de 2022.

Un propriétaire peut présenter une telle requête pour se loger lui-même ou un membre de sa famille ou un soignant.

Toutefois, des militants pour les locataires affirment que certains propriétaires se servent de cette clause pour se débarrasser d'un locataire, afin de pouvoir ensuite gonfler le loyer.

L'artiste jes saches (qui écrit son nom sans majuscules) se bat depuis plus d'un an contre une demande d'expulsion pour usage personnel de son propriétaire, après avoir habité dans l'appartement depuis plus d'une décennie.

À cause de mon handicap, comment vais-je arriver à me trouver un autre appartement rapidement?

Échappatoire?

Samuel Mason, avocat au Service d'aide juridique communautaire de Parkdale, défend jes sanches devant la Commission de la location immobilière.

Il note qu'avec le formulaire N12, le propriétaire n'a qu'à prouver qu'il a l'intention d'utiliser l'appartement à des fins personnelles. Si cette intention ne se matérialise pas, un locataire peut en appeler à la Commission, mais même s'il finit par obtenir gain de cause, ça ne lui redonne pas son appartement au loyer contrôlé .

Me Mason note une hausse récente du nombre de locataires demandant de l'aide face à une expulsion pour usage personnel. Selon lui, le mécanisme est de plus en plus utilisé de mauvaise foi .

Pour sa part, le gouvernement provincial souligne qu'en vertu d'un projet de loi adopté en juin, les propriétaires qui clament avoir besoin de l'unité à des fins personnelles devront respecter une date butoir à laquelle le membre de la famille devra avoir emménagé dans l'appartement.

Par ailleurs, les amendes maximales pour les contrevenants doubleront, pour atteindre 100 000 $.

Me Mason affirme toutefois que la Commission impose rarement l'amende maximale. De plus, la province n'a pas encore indiqué quand la nouvelle réglementation entrerait en vigueur.

D'après des renseignements fournis par Lane Harrison, de CBC News