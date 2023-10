Un projet de route qui relierait directement le réseau routier provincial au lucratif gisement de minerais du Cercle de feu fait des progrès.

Dirigé par la Première Nation de Marten Falls et la Première Nation de Webequie, le projet Northern Road Link relierait deux autres routes proposées.

Il s’agit de la route d'accès communautaire de la Première Nation de Marten Falls de 200 kilomètres à l'extrémité sud et la route d'approvisionnement de Webequie de 110 kilomètres jusqu'au Cercle de feu, à l'extrémité nord.

Des consultations publiques auront lieu au cours des prochaines semaines dans le cadre d'un processus coordonné d'évaluation environnementale provinciale et d'évaluation d'impact fédérale.

Le projet a franchi quelques étapes clés cette année : En mars, les termes du mandat ont été approuvés par le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario.

En mai, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada ( AECI ) a décidé que le projet nécessitait une évaluation d'impact fédérale.

) a décidé que le projet nécessitait une évaluation d'impact fédérale. En août, l'agence a publié des lignes directrices adaptées pour aider Marten Falls et Webequie à préparer l'étude d'impact fédérale.

Mardi, les coordonnateurs du projet ont tenu une conférence de presse à l’hôtel Victoria Inn à Thunder Bay, avant d'inviter les membres de la communauté autochtone à une journée portes ouvertes pour en apprendre davantage sur Northern Road Link.

Ouvrir en mode plein écran Stephanie Ash, agente de relations publiques pour le projet Northern Road Link, s'adresse aux médias avant une journée portes ouvertes à Thunder Bay. Photo : CBC/Sarah Law

Il s'agit d'un projet unique parce qu'il est dirigé par les Premières Nations en tant que principaux promoteurs, et c'est l'un des premiers du genre à être mené de cette façon , a déclaré Stephanie Ash, agente de relations publiques pour le projet Northern Road Link.

Le projet n'a cependant pas été sans controverse, alors que certains membres des Premières Nations ont critiqué le développement autour du Cercle de feu comme une menace pour leur mode de vie traditionnel.

Un processus de plusieurs années

Selon le tracé final retenu, on estime que le Northern Road Link fera entre 117 et 164 kilomètres de long, et traversera la rivière Attawapiskat.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement fédéral compte étudier la zone géographique des concessions minières. Photo : Entente provisoire de l'évaluation régionale du Cercle de feu

Des experts seront disponibles lors des journées portes ouvertes pour répondre aux questions et recueillir des commentaires.

Publicité

Le Northern Road Link est présenté comme essentiel par les promoteurs pour tous les intevenants.

Pour les compagnies minières, cela permettrait l’accès aux minéraux nécessaires à la fabrication des batteries de véhicules électriques qui devraient alimenter l’économie verte du Canada.

Du côté des Premières Nations de Webequie et de Marten Falls, on espère apporter un développement économique à grande échelle et un meilleur accès aux biens et services.

Ouvrir en mode plein écran Qasim Saddique est coresponsable du projet Northern Road Link au nom de la Première Nation de Marten Falls. Il dit que des efforts sont déployés pour consulter les Premières Nations environnantes au sujet du projet. Photo : CBC/Sarah Law

Qasim Saddique, coresponsable du projet Northern Road Link au nom de la communauté de Marten Falls, affirme que des efforts sont déployés pour établir des liens avec les Premières Nations voisines.

Publicité

Bien que cela puisse avoir un impact sur le calendrier du projet, Mr Saddique indique qu'il vaut la peine de s'assurer que toutes les voix soient prises en compte.

Cela pourrait prendre quelques années avant que les évaluations conjointes de l’environnement et de l’impact ne soient achevées.

Le rapport préliminaire devrait être terminé en 2027, avec l’approbation finale du gouvernement fédéral d’ici 2028.

Avantages économiques

Le chef Bruce Achneepineskum de la Première Nation de Marten Falls a assisté à la journée portes ouvertes de mardi à Thunder Bay.

Bien que des forums communautaires aient lieu régulièrement à Marten Falls, il affirme que des consultations comme celles-ci aident à informer le grand public du projet et de son importance.

Ouvrir en mode plein écran La région du Cercle de feu, dans le Nord de l'Ontario, est riche en minerais, mais la plupart de son territoire est inaccessible. Photo : CBC/Marc Doucette

Cela signifie un avenir meilleur pour tous nos membres grâce au développement économique de notre région et une chance de contrôler réellement ce qui se passe dans cette région , déclare le chef Achneepineskum à propos du projet Northern Road Link.

Une autre consultation publique a lieu à Geraldton jeudi soir à la filiale 133 de la Légion royale canadienne et une autre lundi soir à Timmins, à l’hôtel Best Western Northwood.

Avec les informations de CBC