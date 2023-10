Le Centre Rideau pourrait accueillir le nouveau centre d’opérations de la police d’Ottawa

Le Service de police d'Ottawa (SPO) envisage d'emménager son nouveau centre d'opérations au marché By dans la devanture du Centre Rideau.

Dans un rapport qui sera présenté à la Commission de services policiers d'Ottawa le lundi 23 octobre, le SPO recommande d'approuver un contrat de location avec le CF Rideau Centre pour une période de cinq ans, qui commencerait le 15 février 2024.

Le local, situé au 55, rue Rideau, en face de la station de train léger Rideau, aurait une superficie de près de 3000 pieds carrés. Le bail coûterait 245 944,95 $ plus taxes pour la première année de l'entente.

Le service de police soutient une initiative de la Ville visant à créer ce qu'il appelle un centre d'opérations de quartier . Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a déjà déclaré à la CBC que le centre n'était pas un poste de police, mais un endroit où les agents seraient disponibles.

Cette proposition a été bien accueillie par les entreprises du secteur qui espèrent qu’elle permettra d’y atténuer les problèmes de sécurité.

Nouvel incident mercredi

Mercredi encore, une fusillade a eu lieu en pleine journée sur la rue York, faisant un blessé, dont la vie n’est toutefois pas menacée.

La conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, dit qu'elle se trouvait à 50 mètres des lieux lors de cet incident.

C’était devant une résidence où il y a beaucoup de gens âgés. Moi, ça, ça m'interpelle. C'est une des raisons pourquoi je me suis présentée comme conseillère parce que je voulais que les gens se sentent à l'aise et en sécurité dans mon quartier , a-t-elle commenté en entrevue à l'émission Les matins d'ici, jeudi. C'est un peu un paradoxe : le marché By est très résilient, mais on a des enjeux sociaux très très sérieux aussi dans ce coin-là.

Un autre épisode similaire avait déjà eu lieu, en juin, toujours en pleine journée, faisant quatre blessés.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Mark Sutcliffe a fait campagne en promettant de renforcer la présence policière au marché By. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Le maire Sutcliffe a fait campagne en promettant d'accroître la présence policière dans le marché By.

Le nouveau centre d'opérations offrirait aux policiers un espace pour se réunir et collaborer avec les groupes communautaires de la région, selon ce qu’indique le rapport du SPO .

Actuellement, les lieux les plus proches où les agents peuvent tenir ces réunions sont soit le centre de police communautaire à Vanier, soit le quartier général de la police sur la rue Elgin, rappelle-t-on.

L'emplacement [Rideau] est le centre d'une activité intense et d'une zone à forte densité de population et permettrait à l'équipe de poursuivre ses fonctions avec un minimum de temps d'arrêt, tout en augmentant sa visibilité tout au long de la journée , peut-on lire dans le rapport.

La conseillère Plante applaudit cette recommandation et espère que le dossier avancera rapidement.

Ça fait deux-trois ans qu'on en parle. [..] On sait qu'on a beaucoup d'enjeux avec la station Rideau. On a beaucoup d'enjeux avec le Centre Rideau lui-même, alors je trouve que c’est un très bon endroit , a-t-elle réagi. Mais moi, je veux aussi faire sûr qu'on a des services qui travaillent étroitement avec la police d'Ottawa. [...] C'est très important pour qu’on fasse ça de manière holistique et qu’on ne regarde pas juste à judiciariser des gens dans le coin.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La police de proximité à Ottawa

En 2017, la police d'Ottawa a retiré la totalité de ses 60 agents de quartier, à l'exception de 14 d'entre eux. Les agents de police communautaire sont affectés à des quartiers spécifiques et travaillent avec les résidents, les organismes à but non lucratif et les groupes communautaires.

À l’époque, cette décision avait été fortement critiquée, et environ deux ans plus tard, la police avait annoncé le rétablissement de la police de proximité dans les quartiers de Vanier/Overbrook, Heron Gate et Carlington.

Ce projet pilote visait les quartiers présentant des taux élevés de certains types de crimes violents et de crimes contre les biens.

La police a élargi le programme en 2020 pour inclure le marché By, la Basse-Ville, le centre-ville et le quartier Bayshore.

Alors que des voix s'élèvent pour réclamer la suppression des fonds alloués à la police, en juillet 2020, l'ancien chef de la police, Peter Sloly, a restructuré les forces de l'ordre afin de développer la police de proximité, entre autres changements.