Une date de fin des travaux constamment reportée, un chantier qui semble au point mort : des acheteurs de maisons en rangée à Brampton en banlieue de Toronto, qui ont versé des dizaines de milliers de dollars en mise de fonds en 2017 et 2018, craignent que le projet ne soit jamais terminé.

Le constructeur, Vandyk Properties, fait face à de multiples poursuites de sous-traitants et le site fait l'objet de millions de dollars en hypothèques et en droits de créance.

Dean Khan, 61 ans, a versé une mise de fonds de 60 000 $ en juillet 2017 pour une unité d'une chambre à coucher vendue au prix de 299 990 $.

L'homme de Brampton dit qu'il passe fréquemment près du chantier, mais rien ne semble avancer .

Je doute que le projet soit fini un jour.

M. Khan devait emménager dans son nouveau logement en décembre 2020, mais il attend toujours.

Je suis coincé. Je ne peux pas récupérer ma mise de fonds , dénonce-t-il.

Le promoteur se défend

Dans un courriel à CBC, le constructeur assure que le projet est viable financièrement et qu'il sera terminé à la fin de 2024 ou d'ici le milieu de 2025.

Des circonstances internationales sans précédent ont eu un impact négatif sur le projet , soutient Domenic Zita, directeur de l'exploitation de Vandyk Properties. Il cite la pandémie et ses effets sur le manque de main-d'œuvre et le coût des matériaux, des grèves d'ouvriers et la hausse fulgurante des taux d'intérêt.

Il ajoute que des complications géotechniques ont ralenti les travaux.

Muthupanti Baskar, un autre acheteur qui devait emménager en 2020, est sceptique et veut récupérer sa mise de fonds de 51 000 $. J'ai besoin de cet argent le plus rapidement possible pour aller de l'avant [et trouver une autre maison] , dit le père de deux enfants.

La famille habite présentement dans un petit condominium de deux chambres à Mississauga. Leur nouvelle maison en rangée devait avoir trois chambres.

Il souligne toutefois que le prix de l'immobilier a bondi dans le Grand Toronto au cours des dernières années. Il se demande ce qu'il pourra trouver avec son budget.

