Une vingtaine de citoyens à la soirée d’information du BAPE pour RSI Environnement

Une vingtaine de personnes se sont présentées à la séance d’information qui s’est tenue mercredi soir, au complexe socioculturel de Saint-Ambroise, au sujet du projet d’optimisation de RSI Environnement évalué à 20 M$.

La rencontre, organisée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), avait pour but de présenter les détails des ambitions de l’entreprise aux citoyens de la région et de répondre à leurs questions. Elle était aussi présentée en ligne.

RSI Environnement, qui décontamine des sols, des eaux et des déchets résiduels commerciaux, souhaite traiter davantage de types de contaminants, comme des gaz réfrigérants, que l’on trouve notamment dans les réfrigérateurs et les systèmes d’airs climatisés.

En plus de questions sur les quantités de contaminants à traiter, les citoyens ont fait part d'interrogations quant au bruit et à l’augmentation de circulation de grands camions de transport que pourrait entraîner la diversification des activités.

L’entreprise a affirmé que 22 véhicules circulent sur son terrain à proximité de ses usines et que, si elle en venait à sa pleine capacité, il y en aurait 36.

Pour éviter des bouchons de circulation près de l’entreprise, cette dernière souhaite d’ailleurs aménager une route privée sur son terrain.

Un citoyen de Saint-Ambroise croisé à la sortie de la rencontre s’est dit satisfait de la rencontre. C’était très informatif, d’un point de vue technique, je pense que ça a permis de bien voir le procédé dans ses grandes lignes , a affirmé Louis-Girard Moreau.

On était préoccupé lors de l’installation, on l'est toujours par rapport à ce qui se passe. On continue à l’être parce que ça va augmenter. C’est quand même très près de la municipalité , a quant à elle lancé une autre résidente.

La présentation du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) était faite par Alexandre Tanguay, conseiller en communication de l'organisme.

De son côté, Luc Caza, directeur des ventes pour RSI Environnement, a fait la présentation du projet aux gens présents. Il dit avoir apprécié l'exercice.

Ç'a bien été, puis c'est agréable de parler avec des gens aussi parce qu'on fait ce processus-là pour atteindre notre objectif d'élargir les permis, d'avoir le deuxième procédé. Ça fait quatre ans et plus qu'on se prépare pour ça. Puis dans le processus, on veut savoir ce que les gens pensent. C'est agréable d'avoir les questions des gens puis de pouvoir leur répondre en face à face , a-t-il mentionné après la séance.

Les citoyens, les entreprises et les autres acteurs de la société civile qui le désirent ont jusqu’au 27 octobre pour soumettre une demande d’examen public au BAPE . Si aucune demande n’est soumise à cette date, le BAPE aura terminé sa mission d’information et de consultation de la population en lien avec ce projet. La balle sera alors dans le camp du ministère de l’Environnement, qui devra alors approuver ou refuser le projet de RSI Environnement.

Valoriser plus de matières

L’approbation du projet pourrait permettre de pérenniser une soixantaine d’emplois et de mener de 6 à 10 nouvelles embauches, selon Luc Caza, directeur des ventes de RSI Environnement.

L'objectif du projet, c'est vraiment d'aller valoriser plus de matières que ce qu'on valorise en ce moment, de détourner des matières de l'enfouissement , avait-il indiqué au cours de la séance.

L'entreprise souhaite aussi mettre en branle un nouveau procédé thermique, qui lui permettra non seulement d’extraire les polluants des sols, mais aussi de récupérer la chaleur.

Luc Caza, directeur des ventes chez RSI Environnement.

On va pouvoir emmagasiner la chaleur pour l’utiliser ailleurs dans nos opérations ou pour chauffer l’entrepôt, par exemple , a poursuivi Luc Caza.

Actuellement, entre 35 000 et 45 000 tonnes de matières contaminées entrent chaque année sur le site de RSI Environnement. L’entreprise voudrait que ce chiffre monte à 65 000.

On a déjà l’autorisation de traiter 100 000 tonnes de contaminants par année. On ne demande pas de l’augmenter. Tout ce qu’on demande, c’est de pouvoir traiter d’autres contaminants et de pouvoir utiliser un nouveau procédé thermique , a-t-il chiffré.