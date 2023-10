« Je crois que l’UQAT, c’est le plus beau cadeau que l’Abitibi-Témiscamingue s’est donné dans les 50 dernières années. »

C’est ainsi que Roger Gauthier résume sa pensée, lorsqu’il songe au chemin parcouru par l’institution 40 ans après sa fondation.

Président du premier conseil d’administration de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) , M. Gauthier a aussi occupé plusieurs fonctions importantes dans le milieu universitaire régional avant la création de l’université régionale, en 1983. Il a ainsi été aux premières loges de la lutte acharnée menée par la communauté régionale afin de convaincre le gouvernement du Québec de la pertinence de l’établissement d’une université autonome en Abitibi-Témiscamingue.

On a participé à une démarche régionale qui impliquait à peu près tout le monde en région. Que ce soit le Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue, toutes les municipalités, il y avait vraiment une mobilisation régionale. C’est ce qui a distingué l’UQAT de bien d’autres universités. Ce n’était pas seulement un effort local, c’était un effort de toute la région. On était bien conscients qu’avec 150 000 habitants, on avait un grand défi pour obtenir une université , se remémore Roger Gauthier.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Québec, René Lévesque, est entouré des trois députés de l'Abitibi-Témiscamingue lors de l'inauguration de l’UQAT, le 24 février 1984 à Rouyn-Noranda. De gauche à droite : Jean-Paul Bordeleau (Abitibi-Est), Gilles Baril (Rouyn-Noranda - Témiscamingue), M. Lévesque et François Gendron (Abitibi-Ouest). Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Directeur général au Centre d'études universitaires de l’Abitibi-Témiscamingue de 1981 à 1983 et premier recteur de l’ UQAT , Rémy Trudel reconnaît que la faible population de la région imposait un défi supplémentaire au groupe chargé de convaincre les décideurs politiques.

Ce qu’on proposait, c’était l’université d’une région et non pas d’une ville , rappelle-t-il.

Il y avait l’Université du Québec à Rimouski, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à Trois-Rivières, mais la particularité de cette université à créer allait être identifiée à une région : l’Abitibi-Témiscamingue.

Pour François Gendron, député d’Abitibi-Ouest pendant 42 ans et alors ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, la volonté des Témiscabitibiens de ne dépendre d’aucune autre région a joué un rôle majeur dans l’obtention des lettres patentes de l’ UQAT de la part du gouvernement québécois.

On ne voulait pas relever de Hull, même si on n'a rien contre la population de Hull. Ça démontre ce que j'appelle la conscientisation régionale de l'Abitibi-Témiscamingue. On veut être autonomes. Ça, c'était très fort , affirme-t-il.

On a assumé notre responsabilité en regardant la volonté populaire de l'endroit qui le réclame, les Abitibiens et les Témiscamiens. On s’est dit : ''on y va''. Ce qu’on a bien fait!

Ouvrir en mode plein écran François Gendron a eu l'occasion de raconter les tout débuts de l'UQAT à plusieurs reprises, et encore aujourd'hui, il en parle avec autant de passion. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un allié au Conseil des ministres

Si la volonté populaire de l’Abitibi-Témiscamingue était sans équivoque, l’opposition des milieux universitaires du reste de la province l’était tout autant.

Publicité

Il n’y avait pas d’exceptions, soutient Rémy Trudel. Les exceptions, elles venaient de l’extérieur de la région, des universités déjà établies, en particulier de l’Université de Montréal. Dans le giron universitaire, ajouter une constituante de l’Université du Québec, ça voulait peut-être dire que la tarte financière répartie aux universités existantes allait diminuer, parce qu’il fallait bien, à terme, financer cette université-là.

Selon M. Trudel, des opposants au projet ont tenté de diminuer la portée et le champ d’actions de la future université.

Des opposants ont dit : ''À la limite, on va autoriser une université de premier cycle''. Je me suis vertement opposé à cette vision en disant : ''c’est une université de plein droit avec tout ce qui doit être reconnu à une université ou il n’y en aura pas!'' , se souvient-il.

Il fallait avoir le courage de s’opposer à cette vision coloniale des grandes universités.

Ouvrir en mode plein écran Rémy Trudel, premier recteur de l'histoire de l'UQAT, en compagnie de René Lévesque lors de l'inauguration de l'institution. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Qu’à cela ne tienne, la décision finale revenait au Conseil des ministres, où un allié important de l’Abitibi-Témiscamingue, François Gendron, y siégeait, bénéficiant de l’oreille attentive du ministre de l’Éducation, Camille Laurin, ainsi que du premier ministre du Québec, René Lévesque.

Ça s’est opéré à visière levée, se remémore M. Gendron. J'ai rencontré les seniors au Conseil des ministres, j'ai rencontré les plus influents et j'ai fait ce que j'appelle un travail de député terrain. Je suis arrivé avec des documents de l'Abitibi-Témiscamingue pour attester et prouver que le milieu était prêt.

On ne l'a pas amené 25 fois au Conseil des ministres, parce qu'on ne peut pas reprendre des dossiers 25 fois. Je crois avoir plaidé qu’il y avait des arguments très favorables à ce que nous ayons cette institution-là, et le Conseil des ministres a décidé de l'autoriser. C'est pour ça qu'on est venus livrer les lettres patentes en 1983.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Baril, député de Rouyn-Noranda - Témiscamingue à l'époque, et le premier ministre René Lévesque dévoilent ici une plaque commémorative lors de l'inauguration de l'UQAT, le 24 février 1984. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Faire sa place parmi les grands

Une fois les lettres patentes obtenues, le travail ne faisait que commencer pour les dirigeants de l’ UQAT .

Publicité

Le plus grand défi, c’était de définir des programmes, atteste Rémy Trudel. Quels programmes on allait dispenser à la population de la région et deuxièmement, comment on allait établir notre crédibilité dans le réseau universitaire québécois, canadien et international.

Cette quête d’identité, se rappelle-t-il, ne s’est toutefois pas faite sans embûches.

S’Il y avait des universités qui s’étaient opposées à la création de l’UQAT, elles ne nous avaient pas perdus de vue pour s’opposer à la création de nouveaux programmes , souligne le recteur de l’époque.

Ouvrir en mode plein écran René Lévesque dans une pose coutumière en conférence de presse lors de l'inauguration de l'UQAT. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Également impliqué dans le développement des programmes d’enseignement, Roger Gauthier abonde dans le même sens. Selon lui, les programmes de recherche, en particulier ceux qui répondaient à des enjeux propres à l’Abitibi-Témiscamingue, ont constitué une excellente locomotive dès les premières années de l’ UQAT .

On s’est beaucoup développés par la recherche. Il y a plusieurs programmes dans lesquels on donnait des doctorats avant même qu’on ait des bacheliers dans ces matières-là. En recherche, quand tu as de bons dossiers et de bons argumentaires pour obtenir des subventions, tu ne peux pas être arrêté par les autres universités , expose-t-il.

En plus de répondre à des besoins spécifiques à la région, Rémy Trudel explique que certains programmes d’études ont été choisis avec pour objectif de bâtir une crédibilité et de gagner le respect du milieu universitaire canadien.

Par exemple, les sciences comptables, c’est la seule profession pour laquelle on doit passer un examen uniforme à travers le Canada. Si on réussissait à former des étudiants avec une bonne équipe de professeurs et qu’on réussissait à se démarquer, on savait qu’on aurait la reconnaissance et c’est ce qui est arrivé , illustre-t-il.

Dès qu’on a formé nos premières cohortes d’étudiants, parmi les 2000 qui passaient l’examen, dans les 20 premiers au Canada, il y en avait cinq de l’Abitibi-Témiscamingue!

Ouvrir en mode plein écran L'UQAT célèbre ses 40 ans de fondation ce jeudi, ayant reçu ses lettres patentes de la part du gouvernement du Québec le 19 octobre 1983. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Travailleurs et travailleuses de l’ombre

Pour Rémy Trudel, la naissance de l’ UQAT en 1983 et les succès qu’elle a accumulés au fil des ans sont attribuables à un nombre important de pionniers et de travailleurs de l’ombre.

En tête de liste, il nomme Jeanne Maheux, professeure initialement rattachée à l’Université du Québec à Hull qui a, selon lui, par sa contribution à la préparation du dossier de candidature, constitué un pilier essentiel à l’obtention des lettres patentes.

Citant au passage d’autres pionniers tels Roger Gauthier, Fernand Bellehumeur, Suzanne Firlotte et Jean Turgeon, M. Trudel rappelle qu’aucun de ces succès n’aurait pu être possible sans la contribution des travailleurs de l’ombre, professionnels, techniciens et autres employés dont les noms ne figurent pas dans les livres et autres récits historiques.

Dans tout ce développement spectaculaire, il y a toutes sortes de catégories d’employés qui ont contribué à ce succès. Quand on a une petite équipe de professeurs, il faut qu’elle soit appuyée par des professionnels et des techniciens qui sont non seulement compétents, mais qui ont le feu dans les yeux. Ç’a toujours été la recette gagnante. Tout ce monde qui était là dès le début des années 1980, le succès leur est également largement dû , fait-il valoir.

Ouvrir en mode plein écran La plaque commémorative de la fondation de l'UQAT, que l'on retrouve sur les lieux du campus de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un héritage qui continue de s’écrire

Questionnés sur ce qui les rend le plus fiers, 40 ans après la fondation de l’université, François Gendron, Rémy Trudel et Roger Gauthier pointent l’évolution, le constant développement de cette institution qu’ils ont vu naître et grandir.

Ce qui est remarquable, c’est la volonté de ne pas s’arrêter, d’aller encore plus loin et de défoncer des éléments en recherche, en formation et programmation, en Abitibi-Témiscamingue, au niveau national et aussi à l’international , évoque M. Trudel, faisant notamment référence à la présence de nombreux étudiants provenant de d'autres pays.

Pour François Gendron, il importe de souligner le rôle important qu’a joué l’UQAT dans la communauté et dans l’avancement de différents projets porteurs en Abitibi-Témiscamingue.

Durant ma carrière de député, l’UQAT avait le rôle d'un organisme communautaire. J'ai rarement vu une université aussi présente, aussi acceptée, aussi crédible. Alors, quand tu as une crédibilité, que tu as une présence forte, eh bien tu t'en sers. L’UQAT m’a toujours donné un sceau de crédibilité pour le cheminement de mes dossiers , affirme M. Gendron, qui souhaite que le savoir et les connaissances issues de l’UQAT continuent d’être mis à contribution dans le développement de la région.

Ouvrir en mode plein écran Roger Gauthier a été le président du tout premier conseil d'administration de l'UQAT. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Pour les prochaines années, Roger Gauthier soutient que l’un des principaux défis de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sera de continuer à être présente et accessible partout sur le territoire régional.

Dans les années 1980, j’ai suivi mon baccalauréat en administration en présentiel à Val-d’Or et aujourd’hui, c’est très difficile, il n’y a pas de cours en présentiel en administration à Val-d’Or. Le défi de l’UQAT pour l’extérieur de Rouyn-Noranda, ça va être de se différencier par rapport à la TÉLUQ. Il y a un défi pour l’université de rester connectée à ses territoires d’ancrage et de maintenir cette différence qui est d’occuper le territoire d’une façon bien différente de toutes les autres universités , fait-il observer.