Des manifestants en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza manifestent près du Capitole

« Juifs demandant un cessez-le-feu maintenant » : voilà le slogan qu’arboraient sur leur chandail des dizaines de manifestants qui se sont introduits mercredi après-midi dans l’édifice Cannon Hall, adjacent au Capitole américain.

C’est à l’initiative du mouvement Voix juives pour la paix que des manifestants ont afflué à deux pas du Capitole, en début d’après-midi.

En plus de ceux qui ont procédé à un sit-in (une manifestation pacifique en position assise) dans l’édifice Cannon Hall, l'un des bâtiment du Congrès américain, des centaines d’autres se sont rassemblés à l’extérieur, au cœur de Washington.

Leur objectif : mettre de la pression sur le gouvernement américain pour qu’il travaille à la mise en place d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants qui occupent pacifiquement le Cannon House Office, un édifice voisin du Capitol à Washington, réclament un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien. Photo : Reuters / LEAH MILLIS

Mercredi soir, la Police du Capitole rapportait l’arrestation d’au moins trois personnes qui ont été accusées d’agression contre un policier. Les manifestations ne sont pas autorisées à l’intérieur des bâtiments du Congrès , a rappelé l’institution sur X (anciennement Twitter).

À l’extérieur, la foule chantait et brandissait de nombreuses pancartes. Des dizaines de policiers, dont plusieurs lourdement armés, bloquaient l’accès aux édifices gouvernementaux, nombreux dans le secteur.

Mère juive pour un cessez-le-feu

Ouvrir en mode plein écran Coryn Wolk (à droite sur la photo) avec son accompagnatrice lors de la manifestation de mercredi. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

Difficile d’entendre la voix de Coryn Wolk tant elle est enterrée sous les chants des manifestants, qui répètent le slogan Un cessez-le-feu maintenant depuis plusieurs minutes. La jeune femme est debout à l’extérieur de l’édifice Cannon Hall avec une amie. Elle-même de confession juive, elle est venue pour lancer un appel à la paix.

En tant que juive américaine, je ressens un sentiment de responsabilité, puisque ces actes sont accomplis en partie en notre nom. Le judaïsme n'approuve pas le fait de tuer des gens, surtout des enfants , lance-t-elle.

Les frappes israéliennes ont causé la mort de plus de 2000 civils en moins de deux semaines, selon les plus récents bilans des autorités à Gaza. Le gouvernement israélien a rapporté de son côté plus de 1400 morts lors des attaques surprises du Hamas, le 7 octobre dernier.

Un peu plus loin, Rebecca Hannon tient une pancarte sur laquelle on peut lire Mère juive [en faveur] d'un cessez-le-feu . Cette mère de jeunes enfants croit que le gouvernement israélien ne doit pas chercher vengeance sur une population civile après les attaques du Hamas sur son territoire.

Je pense que la question n’est pas de savoir si on soutient Israël. C’est plutôt de se demander : est-ce que le gouvernement israélien agit d’une manière qui est morale, qui va protéger son peuple et qui va rendre le monde meilleur?

Ouvrir en mode plein écran Rebecca Hannon tient une pancarte sur laquelle on peut lire « Mère juive [en faveur] d'un cessez-le-feu ». Cette mère de jeunes enfants croit que le gouvernement israélien ne doit pas chercher vengeance sur une population civile après les attaques du Hamas sur son territoire. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

Mme Hannon est extrêmement déçue de la gestion du conflit faite par le gouvernement américain. Nous devons trouver un moyen de vivre les uns avec les autres , affirme-t-elle. Je voudrais que le gouvernement américain joue un rôle où il renforce la sécurité de tout le monde et reconnaît que des innocents ne devraient pas avoir à mourir. À la place, il jette de l'huile sur le feu.

M. Biden était présent à Tel-Aviv mercredi pour réaffirmer son soutien à Israël et lui promettre une aide militaire importante. Il a également négocié l’entrée d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui fait l’objet d’un blocus israélien depuis plusieurs jours. M. Biden doit s’adresser à la nation lors d’un discours télévisé, jeudi soir, pour faire le point sur la réaction américaine aux attaques du Hamas ainsi que sur la guerre en Ukraine.

Manifestation ouverte à tous

Bien que la manifestation ait été organisée par un regroupement juif, plusieurs citoyens qui n’adhèrent pas à cette religion se sont présentés à l’évènement pour demander un cessez-le-feu immédiat.

C’est le cas de John Motter, qui porte un chandail sur lequel on peut lire Vétérans contre la guerre .

J’ai occupé l’Irak et l’Afghanistan. Je sais à quoi ressemble une occupation, je connais la résistance que ça crée , déclare-t-il. Nous demandons à ce que notre gouvernement n’utilise pas plus d’argent de nos taxes pour financer des morts palestiniennes, mais qu’il fasse plutôt tout en son pouvoir pour trouver une solution pacifique au conflit , poursuit-il.

Même son de cloche du côté de Jessica, la jeune vingtaine, qui n’a aucun lien familial israélien ou palestinien. Notre argent devrait servir à protéger les civils des deux côtés, pas à financer une guerre , croit-elle. Le président Biden a annoncé mercredi que son gouvernement enverrait 100 millions de dollars en aide humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Les manifestants se sont dispersés vers 17 heures. La Police du Capitole a confirmé en début de soirée que l’ensemble des manifestants avaient quitté l’intérieur de l’édifice Cannon Hall.