L’opposition ontarienne réclame un plan provincial sur l’endométriose

Le NPD provincial demande au gouvernement de l'Ontario de créer une stratégie visant à accroître le financement, l'éducation et la sensibilisation à l'endométriose. Cette maladie gynécologique est débilitante pour des milliers de personnes à travers la province, selon l'opposition officielle, et elles cherchent parfois à se faire soigner à l'extérieur du pays en raison de retards dans les soins.

Le plan doit aussi lutter contre la stigmatisation qui entoure la maladie, selon la députée provinciale Jill Andrew, porte-parole du NPD en matière de perspectives sociales et économiques pour les femmes. Dans une entrevue à CBC mercredi, elle souligne que les femmes, les personnes trans et non binaires sont souvent confrontées à des diagnostics tardifs parce que les médecins ne sont pas correctement informés sur la maladie ou ne prennent pas leur douleur au sérieux.

L'endométriose est une maladie chronique dans laquelle des tissus similaires à la muqueuse de l'utérus se développent à l'extérieur de l'utérus, ce qui peut provoquer une douleur extrême, des problèmes d'infertilité et avoir un impact sur plusieurs organes, selon le Journal de l'Association médicale canadienne.

Une femme sur 10 en souffrirait

Environ 10 % des personnes possédant des organes reproducteurs féminins sont touchées par l'endométriose, ce qui représente environ un million de Canadiens, explique la revue. Le traitement peut impliquer une intervention chirurgicale pour enlever l'excès de tissu ou une hystérectomie, soit une ablation de l'utérus, selon le site Web de Johns Hopkins Medicine.

Jill Andrew compte déposer cette semaine plusieurs pétitions avec des milliers de signatures appelant à de meilleurs soins pour l'endométriose.

Nous ferons également un suivi directement auprès du premier ministre et du ministre de la Santé parce que nous voulons des réponses, nous voulons savoir comment ils prévoient de soutenir ces 10 % de femmes et de personnes qui ont leurs règles et qui souffrent.

La décision du NPD a été poussée par l'organisation à but non lucratif Endometriosis Events, qui soutient et défend les intérêts des personnes atteintes de la maladie.

Ouvrir en mode plein écran Jill Andrew estime que le secteur de la santé publique manque de fonds en ce qui concerne la lutte contre l'endométriose. Photo : Radio-Canada

Leah Haynes, cofondatrice de l'organisation, demande spécifiquement à la province de mettre à jour le programme de santé dans les écoles publiques pour inclure l'endométriose et ses symptômes, puisque la maladie peut apparaître à un jeune âge.

Publicité

Nous voulons absolument que la province et les politiciens reconnaissent qu'il ne s'agit pas seulement de sensibilisation à l'endométriose. Nous voulons que des mesures soient prises , dit-elle.

Comme soumis à un étau

Souffrir d'endométriose, c'est comme si l'intérieur de votre corps était comprimé, comme soumis à un étau (...) Peu importe la direction dans laquelle vous bougez, il y a une douleur constante , tente d'expliquer Amanda Fruci, une quadragénaire diagnostiquée en janvier 2023.

La résidente de Caledon a des symptômes depuis ses 11 ans et les douleurs se sont intensifiées en 2022.

Sa douleur avait été écartée par les médecins, et elle s'est vue dire à plusieurs reprises de modifier son régime alimentaire ou de perdre du poids, dit-elle. Mme Fruci raconte s'être rendue aux urgences chaque mois pendant son cycle menstruel d'octobre 2022 à janvier 2023, lorsqu'elle a finalement obtenu un rendez-vous dans une clinique de gynécologie à accès rapide.

Elle raconte avoir été inscrite sur une liste d'attente pour consulter un spécialiste. Son rendez-vous lui a été donné en octobre 2024. Au lieu d'attendre, Amanda Fruci s'est rendue dans le New Jersey et a subi une hystérectomie. J'aimerais que notre gouvernement actuel en Ontario prenne [l'endométriose] au sérieux. Pourquoi dois-je sortir du pays pour obtenir les soins dont j'ai besoin? dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Amanda Fruci, 40 ans, a dû se rendre au New Jersey pour obtenir un traitement contre l'endométriose en raison d'un arriéré de chirurgies en Ontario. Photo : Photo fournie par Amanda Fruci

Dans une déclaration, le ministère de la Santé indique qu'il a ajouté depuis 2018 plus de 8000 nouveaux médecins, dont une augmentation du nombre de spécialistes en obstétrique et gynécologie de 6,3 %.

Publicité

Il fait également référence à son plan de santé publié en février dernier, qui vise un accès plus rapide aux soins et l'embauche de davantage de travailleurs de la santé.

La liste d'attente pour les interventions chirurgicales de la province est tombée en dessous des niveaux d'avant la pandémie , avec près de 80 % de tous les Ontariens qui reçoivent leur chirurgie dans les délais impartis , déclare Hannah Jensen, porte-parole du ministère.

Un diagnostic rapide est essentiel, selon un médecin

Être écartée par les prestataires de soins de santé est une expérience courante pour celles qui sont aux prises avec la maladie, souligne le Dr Mathew Leonardi, chirurgien gynécologue au centre médical de l'Université McMaster à Hamilton.

Cette incrédulité constante lorsque quelqu'un exprime ses symptômes a un effet sur la prise en charge qui aggrave l'expérience des gens , analyse-t-il.

Ce retard dans le diagnostic va vraiment créer de pires résultats pour les gens. Plus tôt nous pourrons reconnaître les symptômes, plus tôt nous pourrons commencer à discuter du traitement.

Leah Haynes, d'Endometriosis Events, abonde en demandant que les médecins soient sensibilisés sur la question. Nous voulons que la province et les politiciens reconnaissent qu'il ne s'agit pas seulement de sensibilisation à l'endométriose. Nous voulons que des mesures soient prises , réclame-t-elle.

Avec les informations de CBC