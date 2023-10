Deux jeunes disent avoir été touchées par des inconnus à bord d’avions

Deux jeunes affirment avoir subi des attouchements par des hommes assis à côté d'elles alors qu’elles prenaient place à bord de vols d'Air Transat et d'Air Canada. Selon elles, les compagnies aériennes n’en auraient pas fait assez pour les aider.

Avertissement : Certains détails de ce texte peuvent choquer ou réveiller des traumatismes chez certains lecteurs. Du soutien en santé mentale est disponible au 1-866-585-0445, 24 heures sur 24.

L'une d'entre elles, une adolescente de 14 ans, était assise à côté d'un inconnu sur un vol d'Air Transat à la fin du mois d'août. Sa mère l'avait inscrite au programme des mineurs non accompagnés de la compagnie aérienne qui promet aux parents une tranquillité d'esprit .

L'homme semblait amical au début, a expliqué la jeune fille à l’équipe d'enquête Go Public de CBC . La jeune fille dit également lui avoir indiqué son âge.

Or, deux heures après le début du vol, l'inconnu lui aurait fait des avances en utilisant un langage cru et en lui demandant si elle voulait voir ses parties génitales, raconte-t-elle en ajoutant qu'elle n'a pas su quoi répondre. L'homme aurait fini par s'endormir, tout comme elle, jusqu'à ce qu'elle se réveille, car il la touchait, dit-elle.

Il a commencé à baisser sa tête vers moi, puis il a croisé les bras. Ensuite, il a commencé à caresser mon bras de haut en bas. J'essayais de me pencher de l'autre côté pour m'éloigner, mais il ne s'est pas arrêté. Il a fini par me toucher le sein et il m'a souri , allègue la jeune fille. Son identité ainsi que celle de sa mère ne sont pas rendues publiques, car la jeune fille se plaint d'une agression sexuelle.

La jeune fille raconte qu'elle s'est installée sur un autre siège et qu'elle a relaté en détail à un agent de bord ce qui s'était passé. Elle dit ne pas avoir noté le nom de l'agent.

À l'atterrissage, personne chez Air Transat n'a parlé de la situation à la mère de la jeune fille, bien qu'on lui ait fait signer des documents attestant que sa fille avait été amenée en sécurité.

Ils ont laissé une jeune fille de 14 ans se débrouiller seule. C'est inacceptable.

Ouvrir en mode plein écran La mère de l'adolescente soutient qu'Air Transat ne divulgue pas les détails clés de son enquête. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

Air Transat indique avoir appris cette situation plusieurs heures après l’arrivée du vol, lorsque la mère a communiqué avec [le] centre de contact pour la clientèle . La compagnie aérienne déclare également avoir entrepris une enquête interne dans le but de clarifier la chronologie des événements et affirme qu’aucun membre d’équipage n’a été témoin ni informé du comportement inapproprié allégué pendant le vol .

Les autres passagers pas interviewés

Selon Janine Benedet, avocate et professeure de droit à l'Université de Colombie-Britannique, dont les recherches portent sur les violences sexuelles contre les femmes, notamment dans les transports publics, Air Transat n'a pas parlé à la jeune fille ni aux autres passagers, alors qu'elle aurait dû le faire.

Les compagnies aériennes doivent faire tout leur possible pour recueillir les informations disponibles, sinon, il y aura des gens qui continueront à le faire et à s'en tirer , estime-t-elle.

Air Transat a indiqué dans une déclaration qu'elle ne pouvait obliger personne d'autre que son personnel à être interviewé. Lorsque CBC a questionné la compagnie aérienne pour savoir si elle pouvait demander aux passagers ce dont ils avaient été témoins, Air Transat a répondu qu'elle n'avait pas les pouvoirs d'enquête de la police .

La mère de l'adolescente n'est pas certaine de vouloir porter plainte auprès de la police, indiquant que sa fille a déjà beaucoup souffert.

Cas présumé dans un avion d’Air Canada

Dans un autre cas allégué, une jeune femme de 19 ans affirme qu'un homme assis à côté d'elle a mis sa main à plusieurs reprises sur sa cuisse et entre ses jambes, tout en faisant semblant de dormir, lors d'un vol de Vancouver à Toronto d'Air Canada en juin. L’identité de la jeune femme n’est pas rendue publique.

Elle raconte qu'elle s'est levée de son siège et qu'elle a raconté en pleurant l'incident à un groupe d'agents de bord. L'agent en chef a noté quelques informations, dit-elle, et l'homme et des témoins potentiels ont été interrogés.

L'homme aurait nié tout acte répréhensible et un couple qui se trouvait à proximité aurait déclaré n'avoir rien vu. C'est alors que l’agent lui aurait dit que c’était sa parole contre [celle de l'homme] , raconte la jeune femme, se disant confuse et bouleversée à la fois par l'agression et par la réponse de l’agent.

C'est alors que l’agent de bord aurait demandé à la jeune femme de décider de la suite des événements. La jeune femme indique avoir répondu à l’agent : S'il n'y a rien que je puisse faire, je crois que c'est fini.

Ouvrir en mode plein écran Une jeune femme de 19 ans affirme qu'un homme à côté d'elle a posé à plusieurs reprises sa main sur sa cuisse et entre ses jambes lors d'un vol entre Vancouver et Toronto en juin. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers

Plainte à la police

Son père l'attendait à l'atterrissage, dit la jeune femme qui a alors fondu en larmes et lui a tout raconté. Il l'a emmenée directement à la police régionale de Peel pour déposer une plainte.

L'homme du vol fait maintenant face à un chef d’accusation d'agression sexuelle et n'y a pas encore répondu.

Comme Air Transat, Air Canada n'a pas voulu communiquer une copie de ses procédures officielles à CBC , mais affirme qu'elles ont été correctement suivies.

L'incident a été porté à l'attention du commandant de bord et la cliente a été déplacée vers un autre siège immédiatement après que l'équipage a eu connaissance de cette affaire. Outre ceci, notre procédure consiste à demander au passager ou à la passagère s'il ou elle souhaite que les autorités viennent à la rencontre de l'avion à l'arrivée, la décision finale lui revenant. Dans le cas présent, l'équipage a compris que la passagère ne souhaitait pas à ce moment-là que nous le fassions , indique Air Canada.

La compagnie indique être restée en contact avec la passagère et être à sa disposition.

Tenir compte des traumatismes

Il ne s'agit pas là d'une réponse montrant une bonne connaissance des traumatismes , considère Janine Benedet. Selon elle, l'avion d’Air Canada aurait dû être accueilli par des enquêteurs expérimentés et la plaignante aurait dû avoir plus de temps pour gérer cette situation avant de décider de la marche à suivre.

Air Transat et Air Canada affirment toutes deux que la sécurité des passagers est une priorité et que leurs équipages sont formés à la gestion des agressions sexuelles commises en vol. Aucune des deux compagnies n'a voulu répondre à des questions spécifiques de CBC sur la façon dont les membres de leurs personnels sont formés pour réagir dans de tels cas.

Ouvrir en mode plein écran Air Transat et Air Canada affirment que la sécurité des passagers est une priorité et que leurs équipages sont formés à la gestion des agressions sexuelles en vol. Photo : Radio-Canada

Une experte, Elizabeth Jeglic, affirme que les compagnies aériennes ont besoin de politiques claires et standardisées sur la manière dont elles traitent les rapports d'agressions sexuelles en vol et qu'elles doivent rendre ces politiques publiques.

La meilleure pratique consiste à communiquer ces informations au public et à les rendre disponibles pour que tout le monde soit au courant et sur la même longueur d'onde , a déclaré la psychologue clinicienne américaine et l'une des auteurs de l'étude The Nature of In-flight Sexual Assaults, publiée en 2021 dans le International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice.

L'idéal serait que l'ensemble du secteur aérien ait des politiques et des procédures similaires afin que tout le monde sache, si une telle chose devait se produire, comment la signaler et ce qui en résulterait.

À la suite d'une autre étude sur les inconduites sexuelles en vol, le ministère américain des Transports a formulé, en 2020, des recommandations spécifiques concernant le suivi de ces incidents et la formation du personnel pour y faire face.

Transports Canada ne dit pas si le ministère prévoit de faire quelque chose de similaire. Janine Benedet estime que cela n'est pas suffisant. Le Canada devrait en tirer des leçons et s'en inspirer , croit-elle.

Air Transat a déclaré qu'elle procède actuellement à une révision en profondeur de ses protocoles liés à la gestion des personnes mineures non accompagnées.

Avec les informations de Rosa Marchitelli et Jenn Blair