L’église de Sainte-Cécile-de-Lévrard vendue

L’Assemblée de Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-Paul-II annonce que l’église de Sainte-Cécile-de-Lévrard est officiellement vendue. Elle était fermée depuis 2019 en raison d’une infiltration d’eau qui avait affaibli la structure du clocher.

Dans un communiqué, la Fabrique indique qu’un groupe d’acheteurs privés du milieu du spectacle en a fait l’acquisition. Le groupe d’acheteurs est constitué de gens rafraichissants, énergiques et sérieux qui viendront s’implanter dans notre milieu pour le dynamiser. L’Assemblée de Fabrique souhaite un franc succès aux nouveaux propriétaires : Maude Arseneault, Raphaël Dubé, Mélanie Girard, Carl Lespérance, Sonia Montminy et Patrick Paquet.

Les problèmes de structure ont forcé la descente des cloches et de la flèche et la décision de vendre le bâtiment était devenue inévitable , rappelle-t-on. Les coûts des travaux et l’entretien du bâtiment devenaient trop lourds à supporter pour la Fabrique.

Le processus de vente n’a pas été de tout repos, d’abord ralenti par la pandémie de COVID-19, puis par quelques rendez-vous manqués .