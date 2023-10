« On est tannés », à quand la reconstruction de Lytton?

Des dizaines de personnes ont marché mercredi dans le village emporté par les flammes et toujours nu de Lytton, en Colombie-Britannique. Les résidents interpellent le gouvernement pour que la reconstruction commence enfin.

Cela fait 840 jours que ce village du Canyon du Fraser a brûlé dans sa quasi-totalité en raison d’un feu de forêt d'une ampleur sans précédent, le 30 juin 2021.

Ouvrir en mode plein écran Les montagnes enflammées entourant le village de Lytton, le soir du 1er juillet 2021. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Ils font des fouilles archéologiques, mais les priorités ne sont pas à la bonne place, on a besoin de reconstruire , estime Pierre Quévillon. Ça fait plus de deux ans, et rien n’a commencé, c’est assez. Les gens sont écœurés, on est tannés , lâche le résident.

On a besoin d’une épicerie, d’un hôpital, d’une caserne de pompiers, d’un poste de police, de tout ça.

Kelowna, qui a été touché par feux en août dernier, risque même de reconstruire avant nous , ajoute le résident qui vit toujours dans un motel au-dessus du village.

Ouvrir en mode plein écran Un an après l'incendie, en juin 2022, Lytton a reçu du soutien financier du gouvernement fédéral pour faire du futur village un modèle pour le reste du pays, carboneutre et résistant au feu. Photo : La Presse canadienne / Marissa Tiel

Après le nettoyage commencé en 2022, le travail fait au niveau des fondations et du remblayage, les fouilles archéologiques sont la dernière épine dans le pied des citoyens de Lytton, indique la mairesse Denis O’Connor, qui a soutenu la manifestation.

Selon elle, les résidents reconnaissent l'importance de ces recherches, mais beaucoup se sentent aussi négligés et ont le sentiment qu'elles ont pris le pas sur le besoin de reconstruction.

Ouvrir en mode plein écran La maison de la mairesse de Lytton, désormais identifiée comme lot 522. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Nkixwstn James, dont les ancêtres ont vécu dans la région, attend elle aussi que la reconstruction commence et regrette la tournure que prennent les choses.

On m’a demandé de payer 16 000 $ pour que les fouilles soient faites sur mon terrain. Mais si des archéologues trouvent quelque chose à cet endroit, cela ne leur appartiendra pas , soutient-elle.

Lytton, construit sur un ancien village autochtone

Lytton a été construit dans les années 1940 sur l’ancien site d’un village Nlaka’pamux, appelé ƛ’q’əmcín (Camchin), évoquant le croisement .

Le village se trouve sur le site d’un ancien village autochtone et d’un cimetière. Les résultats des fouilles archéologiques réalisées jusqu’ici nous montrent une histoire riche.

C’est la raison pour laquelle la province n’a pas encore autorisé la reconstruction sur le site du village, placé sous la loi provinciale sur la conservation du patrimoine.

Ouvrir en mode plein écran Lors des élections municipales à Lytton, l'automne dernier, les résidents avaient espoir que la reconstruction commence d'ici le printemps 2023, mais cela n'a pas eu lieu. Photo : La Presse canadienne / Marissa Tiel

En mars 2022, le conseil municipal de Lytton a accordé le contrat financé par la province pour suivre les recherches archéologiques à la firme A.E.W. Limited Partnership.

Selon la province, plus de 7000 artefacts ont été retrouvés, certains vieux de 7500 ans. Des vestiges ancestraux ont également été identifiés à quatre endroits à travers le village qui comptait, il y a encore peu de temps, environ 250 résidents.

Avec des informations de Nantou Soumahoro, de l'émission The Early Edition et de la Presse canadienne.