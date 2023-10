L’organisme à but non lucratif (ONBL), la Corporation du Mont-Blanc, poursuit ses démarches pour donner un second souffle à la station de ski Val-Neigette, située à une quinzaine de minutes du centre-ville de Rimouski.

Le groupe indique par voie de communiqué être en train d’élaborer un plan d’affaires visant la viabilité financière d’un éventuel projet de relance de la station de ski […] . D’autres composantes doivent aussi être évaluées, dit-il, notamment les changements climatiques qui transforment la durée de la saison opérationnelle et les coûts de construction actuels .

Les éléments distinctifs de Val-Neigette, à savoir son accessibilité pour toutes les strates de sportifs, sa proximité du plus grand bassin de population bas-laurentien et son ski de soirée sont des éléments essentiels qui rendent sa revalorisation potentiellement intéressante dans un contexte d’affaires , écrit l’organisme.

Par ailleurs, l’ OBNL a sondé cet hiver les Rimouskois sur leurs attentes quant à la possible relance d'une station de ski. […] Nous pouvons sans contredit affirmer que l’engouement est indéniable et un attachement prononcé de la population face à la station se dégage de notre étude , fait-il valoir.

Ouvrir en mode plein écran La station de ski Val-Neigette à Rimouski est maintenant utilisée par des skieurs hors-pistes. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le groupe mentionne avoir approché le propriétaire actuel de la station, Mathieu Dufour, afin d’arriver à une entente. Les canaux de communication sont bien ouverts et divers scénarios sont présentement sur la table , révèle-t-il.

Sans pouvoir détailler un échéancier, la Corporation du Mont-Blanc assure qu’elle poursuivra ses démarches au cours des prochains mois afin d’acquérir le centre de glisse.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de la Corporation du Mont-Blanc et leur chargée de projet. De gauche à droite : Guillaume Sirois, Michael Vallée, Pascale Murray, Olivier Côté, Marie-Claude Dumais (chargée de projet), Julien Landry et M. Jacques Lavoie Photo : Gracieuseté de la Corporation du Mont-Blanc

Le centre de ski Val-Neigette est fermé depuis cinq ans. L'an dernier, l'infrastructure a été mise en vente.

Le prix de vente demandé est de 1,5 million de dollars, ce qui inclut les divers équipements comme les canons à neige et le remonte-pente. Un premier projet de relance, piloté par la famille Dufour, avait échoué en 2020.