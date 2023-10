Annie Mapachee-Salt réélue cheffe de Washaw Sibi

La communauté crie de Washaw Sibi a opté pour la continuité.

Ses membres ont réélu Annie Mapachee-Salt au poste de cheffe pour un second mandat, lors des élections du 12 octobre dernier. Elle a défait Pauline Trapper-Hester avec 54 % des suffrages exprimés, soit 110 votes contre 93. Mme Trapper-Hester a été cheffe de Washaw Sibi de 2011 à 2019.

La cheffe Mapachee-Salt rêve maintenant d’établir sa communauté dans le secteur de Matagami d’ici la fin de son mandat de quatre ans.

On veut continuer le travail déjà amorcé. On a choisi le site, on a des terres de catégorie 1, c’est déjà tout placé pour qu’on puisse continuer à avoir des discussions avec les gens concernés, comme la Ville de Matagami, la SDBJ (Société de développement de la Baie-James) et gouvernement cri. J’espère qu'à la fin des quatre ans, on va pouvoir inaugurer le site , mentionne-t-elle.

Publicité

Une nouvelle vice-cheffe

La conseillère sortante Adriana Trapper a quant à elle été élue vice-cheffe devant ses trois adversaires, soit l’ancien chef Billy Katapatuk Sr., Jason Otter et Jeremy Recollet. Elle a récolté un peu plus de 50 % des votes, ce qui a évité la tenue d’un second tour.

Betty Trapper, Freddy Mowatt et Jacqueline Kistabish ont pour leur part été élus sans opposition aux sièges de conseillers.