Aucun francophone ne siège au conseil d’administration de Voyage Manitoba

Il n'y a aucun francophone au sein de l'actuel conseil d'administration de Voyage Manitoba, même si la Loi sur la Société Voyage Manitoba (Nouvelle fenêtre) exige la prise en compte de la francophonie lors des nominations.

Le 23 août 2023, à la veille de la campagne électorale provinciale, Obby Khan, alors ministre progressiste-conservateur des Sports, de la Culture et du Patrimoine, nommait Tim Johnston, Ida Albo, Brian (Floyd) North et John Gunter.

Ces personnes remplacent Tara Stefanson, Karen Chrest, Maureen Hreckosy et Ginette Lavack. Cette dernière, bien connue dans la communauté franco-manitobaine, était la seule personne qui s'identifiait comme francophone dans le conseil d'administration.

La directrice générale du Centre culturel franco-manitobain et ancienne directrice du Festival du Voyageur occupait un poste au sein de ce conseil d'administration depuis 2017. Son mandat, renouvelé en 2021, est arrivé à échéance le 14 juin 2023.

De plus, aucune personne dans la nouvelle mouture du conseil d'administration de Voyage Manitoba ne se considère comme étant bilingue.

Les nominations au sein du conseil d'administration de Voyage Manitoba, en vertu de la Loi sur la Société Voyage Manitoba, citée dans un décret gouvernemental (en anglais), (Nouvelle fenêtre) tiennent compte de l'intérêt public et la diversité culturelle de la population du Manitoba, y compris les populations autochtones et francophones .

Dans le formulaire pour poser sa candidature pour faire partie d'un conseil d'administration ou d'une agence de la province, les candidats doivent indiquer, dans deux cases distinctes, s'ils sont bilingues et s'ils sont membres de la communauté francophone du Manitoba.

Le directeur général d'Entreprise Riel, qui a une division touristique, Normand Gousseau, déplore l'absence d'une personne pour représenter les intérêts de l'industrie touristique franco-manitobaine.

C'est surprenant étant donné notre mandat de travailler avec Voyage Manitoba pour faire avancer la stratégie touristique francophone de la province , lance M. Gousseau en entrevue avec Radio-Canada, le 6 octobre.

Dans le plan d'affaire de Voyage Manitoba, un des cinq piliers, c'est la francophonie et de faire avancer ce dossier-là.

Ouvrir en mode plein écran Normand Gousseau est le directeur général d'Entreprises Riel. (Photo d'archives) Photo : Entreprises Riel

Normand Gousseau, qui a lui-même siégé au conseil d'administration de Voyage Manitoba, soit avant les mandats de Ginette Lavack, souligne que depuis quelques années, il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne le bilinguisme à Voyage Manitoba, notamment sur le site web et dans les événements. On ne voudrait pas perdre cet élan-là, donc le suivi à la table du conseil d'administration est important , dit-il.

Le conseil d'administration de Voyage Manitoba, nommé par la province, est composé de représentants de l'industrie touristique au Manitoba. Il représente aussi les intérêts des populations urbaines et rurales. Le conseil d'administration comprend entre 9 et 15 membres, informe un document de la province (en anglais) (Nouvelle fenêtre).

Membres du conseil d'administration de Voyage Manitoba en date du 18 octobre 2023 Carole Vivier, Winnipeg

Tim Johnston, Thompson

Sara Stasiuk, Winnipeg

Andrew (Drew) Fisher, Winnipeg

Trevor Clearwater, Winnipeg

Ida Albo, Winnipeg

Brian (Floyd) North, Sherridon

John Gunter, Winnipeg Source : Ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine du Manitoba

Voyage Manitoba engagé envers la francophonie

Le directeur général de Voyage Manitoba, Colin Ferguson, regrette cette absence de francophones au sein du conseil d'administration de son organisme. Il indique que malgré cette situation rien n'a changé dans l'engagement de Voyage Manitoba envers la communauté francophone et la stratégie de tourisme francophone .

Je suis avec Voyage Manitoba depuis 12 ans et il y a toujours eu une représentation francophone depuis ce moment , affirme-t-il. Nous avons un conseil d'administration nommé par la province et on attend toujours son officialisation.

Nous aimerions avoir la communauté francophone représentée au sein de notre conseil d'administration, comme celles des communautés autochtones ou du Nord. C'est mieux d'avoir la voix [des francophones] à la table.

Colin Ferguson note que des postes sont toujours vacants au sein du conseil d'administration de Voyage Manitoba, à la suite de départs récents. Nous avons bon espoir que les postes vacants seront pourvus par des gens qui représentent tous les secteurs de la communauté.

M. Ferguson affirme qu'il prévoit rencontrer prochainement le nouveau ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, aussi ministre responsable des Affaires francophones, Glen Simard, et lui faire part de cet enjeu.

Si la situation restait inchangée, il promet que Voyage Manitoba restera engagé à mettre en place la stratégie de tourisme francophone et continuer à soutenir les services touristiques en français.