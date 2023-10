Budget respecté pour les rénovations de l’aréna Kiwanis

La Ville de Val-d’Or a inauguré, mercredi, la fin des travaux majeurs de rénovation à l’aréna Kiwanis.

Le projet a permis une mise aux normes structurales et mécaniques du bâtiment construit en 1975.

Les travaux ont notamment touché l’isolation des murs et du toit, la réfection du revêtement extérieur, l’agrandissement du vestibule et la ventilation des salles mécaniques. Le projet a aussi été bonifié par le changement des bandes.

Ouvrir en mode plein écran Usagers et dirigeants de la Ville de Val-d'Or sont bien heureux que les rénovations de l'aréna Kiwanis soient complétées. Photo : Gracieuseté

D’abord évalué à 4,9 millions de dollars, le chantier a finalement nécessité un investissement de 4,5 M$, un montant déboursé à parts égales par la Ville de Val-d’Or, Québec et Ottawa.

L’échéancier a été respecté et les utilisateurs ont pu y reprendre leurs activités le 9 octobre, après 18 mois de fermeture.