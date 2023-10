L’aide de Québec aux banques alimentaires déjà épuisée

Trois petits mois auront suffi pour que les banques alimentaires du Québec dépensent les 6 millions de dollars octroyés par le gouvernement Legault afin de leur permettre d’acheter plus de nourriture. À l’approche des Fêtes, elles réclament maintenant 18 millions de dollars, car, au cours des prochaines semaines, « les files vont s’allonger ».

On a acheté des produits essentiels avec ça [...], des œufs, du lait, des légumes, des fruits, du riz, du beurre d'arachides , énumère le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger, pour illustrer l’utilité de l’argent accordé par le gouvernement provincial en juillet dernier.

Récemment, des pénuries de denrées ont néanmoins commencé à réapparaître dans certains points de service, soutient M. Munger.

Ce que nos membres disent sur le terrain depuis, c'est qu'à chaque semaine, il y a de nouveaux visages qui arrivent, il y a des gens qui reviennent plus souvent pour obtenir de l'aide et ça ne fait que croître.

Les Banques alimentaires du Québec frappent donc une fois de plus à la porte du gouvernement Legault dans l’espoir d’obtenir de l’aide à brève échéance . Les 18 millions de dollars demandés permettraient de tenir le coup jusqu’à la fin mars 2024, croit M. Munger.

On pourrait passer à travers la période des Fêtes et les premiers mois de l'année, qui sont plus difficiles pour obtenir des dons.