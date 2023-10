Le débat se prolonge autour du projet de loi 137 que le NPD qualifie de « distraction »

Les débats concernant la nouvelle politique relative aux droits parentaux se sont poursuivis mercredi au Palais législatif à Regina, alors que l'opposition accuse le gouvernement de distraire l'opinion. En effet, cette politique, aussi connue sous le nom du projet de loi 137, exige le consentement des parents lorsque les enfants de moins de 16 ans changent de nom ou de pronom à l'école.

Aussi, conformément aux nouvelles directives, les directeurs d’école sont obligés d'informer les parents au moins deux semaines à l’avance lorsque le thème de santé sexuelle sera abordé en classe. Ainsi, les parents pourraient demander que leurs enfants ne suivent pas ces cours.

Depuis mardi soir, la députée néo-démocrate Meera Conway a présenté des lettres envoyées par des Saskatchewanais pour exprimer leur désaccord au sujet du projet de loi 137. Elle a continué ses lectures jusqu'à 11 h 30 mercredi.

Ensuite, le député néo-démocrate Nathaniel Teed a pris la parole pendant quatre heures avant que le président de l'Assemblée législative ne le recadre pour lui demander de se concentrer davantage sur le projet de loi 137.

Pendant le débat, il est arrivé parfois que certains députés jouent la montre afin de maximiser l'utilisation des 40 heures de débat à leur disposition. Des personnes parlaient en arrière-plan, abordant parfois d'autres sujets.

La séance de l'Assemblée législative de mercredi devrait prendre fin à 23 h. Ainsi, sur les 40 heures de débat maximum autorisées, 29 auront été utilisées.

Si l'opposition officielle le souhaite, elle peut décider de procéder au vote, étant donné que le seuil minimum de 20 heures a été atteint.

Les débats se poursuivront jeudi et seront retransmis en direct sur le site web de l'Assemblée législative de la Saskatchewan à compter de 9 heures.

Le gouvernement cache les vrais enjeux, selon le NPD

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan considère que le Parti saskatchewanais profite de cette nouvelle politique afin de dissimuler les défis auxquels la province est confrontée.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Carla Beck. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

La cheffe de l’opposition officielle, Carla Beck, critique le gouvernement à la suite de la fermeture du centre de soins de longue durée Regina Lutheran Home.

En effet, cette fermeture entraînera le transfert de plus de 60 lits de l’établissement en question vers d'autres établissements de soins d'ici avril 2024.

La mobilisation se poursuit

La Fédération du travail de la Saskatchewan (SFL) et le Syndicat international des employés de services (SEIU) de l’Ouest canadien demandent au gouvernement de la Saskatchewan de reconsidérer sa politique concernant les droits parentaux.

Lors d'une conférence de presse mercredi à Saskatoon, la présidente de la SFL , Lori Johb, encourage les députés du Parti saskatchewanais à exprimer leur opposition en votant contre le projet de loi.

Ce que fait Scott Moe en ce moment n'est pas seulement un acte désespéré, c'est aussi un acte dangereux. L'utilisation de la disposition de dérogation par le Parti saskatchewanais est une attaque directe contre les droits et les libertés de chacun , indique Lori Johb.

Cet avis est partagé par la présidente du SEIU de l’Ouest canadien, Barbara Cape.

Les personnes avec qui je parle dans mon syndicat, mais aussi dans toute la province ne me parlent pas de ce cirque à l'Assemblée législative. Ils se questionnent sur comment ils vont faire pour payer leurs épiceries et leur essence , affirme Barbara Cape.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la SFL, Lori Johb (à droite) et la présidente du SEIU de l’Ouest canadien, Barbara Cape (à gauche). Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Nadeau

En août dernier, la SFL avait déjà critiqué la province au sujet de cette nouvelle politique. L'organisme avait estimé que l'invocation de la disposition de dérogation pourrait créer un risque d'abus de pouvoir de la part du gouvernement provincial à l'avenir.

De son côté, le maire de Saskatoon, Charlie Clarke, a marqué la Journée internationale des pronoms en exprimant son accord avec les nombreuses personnes qui ont appelé le gouvernement provincial à retirer sa politique.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de la Ville de Saskatoon, Charlie Clark. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

De plus en plus d'organisations et d'experts ont fourni des preuves des risques pour les jeunes de la loi proposée sur le consentement parental , indique M. Clarke.

Cette question est devenue un sujet de discorde et de défi, laissant de nombreux résidents de notre ville et de notre province avec l'impression d'être confrontés à un choix terrible entre les droits des parents et les droits et le bien-être des jeunes , ajoute-t-il.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau, Charlotte Marschall et Bryanna Frankel