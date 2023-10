Une nouvelle œuvre en animation 3D inaugurée au Grand Théâtre

Un lieu mystérieux où le feu crépite à même le sol devant des rangs serrés de costumes d'astronautes intacts, une chambre à coucher où l’on distingue une grande pierre naturelle, voilà un petit échantillonnage d’images qui apparaissent dans l’œuvre en animation 3D intitulée Dans une sorte de rêve éveillé - L’invitation. Celle-ci s’installe jusqu’à la mi-février au STUDIOTELUS du Grand Théâtre de Québec.

Les artistes québécois Tanya St-Pierre et Philippe-Aubert Gauthier signent cette création vidéo d’une durée de 75 minutes qui a été conçue spécifiquement pour être vue sur le mur d’une hauteur de 4 étages du STUDIOTELUS.

On est parti du travail en arts visuels de Tanya, en collage, puis on s'intéressait à certaines parties des magazines de collages des années 80 qui montraient beaucoup de représentations très théâtralisées de la nature, mais dans les espaces intérieurs. Donc ç’a été ça notre point de départ. Puis on a voulu créer des espèces d'espaces un peu oniriques , mentionne Philippe-Aubert Gauthier.

Cette vidéo monumentale, faite pour être contemplée telle quelle sans lunettes, ne comporte pas de personnages. Ainsi, il est facile de la découvrir à partir de n’importe quel segment.

On a créé les endroits 3D, carrément comme un jeu vidéo. Avec les mêmes outils. Et puis après, on a baladé une caméra virtuelle dans ces espaces-là. Donc ce qu'on voit ici, en vidéo, c'est un peu comme si on l’avait filmé avec un drone imaginaire. Il n’existe pas, ces espaces qu'on a créés. Ce sont des espaces d'intérieurs, de style maison, bungalow ou condo, de plusieurs étages. Et plusieurs espaces se connectent les uns avec les autres avec cette navigation-là , ajoute l’artiste.

Le duo d'artistes québécois Tanya St-Pierre et Philippe-Aubert Gauthier. Photo : Émilie Robitaille

Le spectateur pourra y déceler des préoccupations environnementales en lien avec la multiplication des feux de forêt.

C'est vraiment un point intéressant, parce qu’on a commencé le projet il y a plus d'une année. En fait, au tout début, on n'avait pas tellement entendu parler de feux, du moins, au Québec. [...] Il y a plusieurs éléments de feux qui apparaissent dans la vidéo. Pour nous, c'est drôle, parce que ça venait des collages basés de la "déco" des années 80. Il y a beaucoup de foyers. Mais là, il y a une espèce d'ironie, dans le sens que, si dans les années 70-80, les gens avaient envie de grands foyers, maintenant le feu est une menace aussi, à nos habitats. Donc on a un rapport qui est vraiment devenu complexe. On joue là-dessus , de conclure Philippe-Aubert Gauthier.

Des hublots dans lesquels sont projetées des œuvres de Tanya St-Pierre. À découvrir en complément de la nouvelle projection vidéo présentée au STUDIOTELUS. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L'œuvre Dans une sorte de rêve éveillé - L'invitation est accessible gratuitement, les soirs de spectacle ainsi que les samedis après-midi, au Grand Théâtre de Québec.