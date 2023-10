À l’heure où le Canada poursuit un processus de Réconciliation avec les Autochtones, des questions s'imposent sur le vocabulaire. Cette expression, qui décrit un redoux automnal typique de l’Amérique du Nord, a-t-elle toujours du sens?

Honnêtement, je ne m'étais jamais posé la question et là quand j'ai reçu votre courriel, ça a suscité ma curiosité , démarre Juliette Denis. En tant que Métis, elle dit ne pas sentir directement visée.

Pas une connotation négative , contrairement à d'autres expressions

Le terme de Loi sur les Indiens hérité de l'Acte des Sauvages de 1876, qui désigne spécifiquement les Premières Nations, choque Juliette Denis davantage.

Il faudrait, selon elle, demander directement aux Premières Nations leur opinion. Contrairement aux autres expressions, celle-ci n'a pas cette connotation négative , note-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Juliette S. Denis, Franco-Métis de l'Ontario aimerait savoir ce que pensent les Premières Nations de l'expression « été indien » pour savoir si elle continue à l'utiliser. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

C’est aussi l’avis de Guy Bertrand, premier conseiller linguistique chez Radio-Canada et qui n’a pas déconseillé l’usage du mot après des consultations. En plus d’un usage répandu et consacré , il n'est absolument jamais utilisé de façon offensante. C'est un terme qu'on trouve même poétique , affirme-t-il.

Radio-Canada a également entrepris des recherches auprès de membres des Premières Nations en 2022. Le constat : ce n'était pas une préoccupation pour les Autochtones. Ils ne se sentaient pas du tout insultés par ça , rapporte Guy Bertrand, tout en notant que les usages de la langue ne sont pas immuables .

Ouvrir en mode plein écran La brume est un élément que l'on doit au redoux automnal. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Christiane Latortue

Un terme qu’on n'a jamais utilisé , témoigne un grand chef

Du côté des Premières Nations, le grand chef Alvin Fiddler de la Nation Nishnawbe Aski dans le Nord de l’Ontario ne se dit pas personnellement touché.

Il note toutefois que c’est un terme qu’on n'a jamais utilisé dans notre communauté, dans notre culture , explique-t-il. Dans mon monde, dans ma culture, c’est quelque chose de nouveau, et certaines personnes le voient comme offensant , poursuit-il.

Il indique avoir toujours vécu avec six saisons. L’été (Niibin), l’automne (Tahgwaagin), l’hiver (Pipoon) et le printemps (Siigwan), mais aussi le dégel (Minokaamiik). La fin octobre et le début novembre correspondraient au Pichi-pipoon, c'est-à-dire les premières gelées et la période de piégeage. Même si maintenant le gel arrive désormais plutôt en décembre.

Ouvrir en mode plein écran Le grand chef estime que ce débat linguistique est l'occasion de mieux faire connaître la culture et les enseignements des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Réponse semblable pour Gerrit Wesselink, étudiant en gouvernance autochtone à l’Université de Victoria en Colombie-Britannique et qui se décrit comme un allié . Ça fait comme 5 ou 6 ans que je n'ai même pas entendu le terme , répond-il.

Et après notre sollicitation, il a testé l’expression avec un groupe de jeunes de l'école secondaire. Il n’y avait pas un seul qui savait ce que ça voulait dire .

Gerrit Wesselink partage ses réflexions sur le sujet.

Une grande partie de la langue qu'on utilise dans les sphères non autochtones nous a été donnée par le système colonial et ne représente pas des communautés.

L’expression est selon lui d’autant plus source de confusion dans un pays où il y a une population importante de personnes qui viennent de l'Inde , ajoute-t-il.

Une expression provoque un changement

L’expression a son équivalent en anglais : Indian Summer.

Parmi des formules désobligeantes qu’on devrait totalement bannir, Juliette Denis cite Indian Giver , qui n’existe qu’en anglais et fait référence au vol.

Ces expressions ont provoqué une réflexion auprès d'Environnement Canada.

Le redoux qui se produit tard à l’automne est connu en Europe sous le nom d’été de la Saint-Martin. En Amérique, le terme "été indien" est utilisé pour désigner ce phénomène , note le parte-parole d'Environnement Canada, Samuel Lafontaine.

Il affirme également que ce terme est chargé de connotations historiques .

Il fait référence au stéréotype selon lequel les Autochtones sont en retard. Il rappelle lui aussi l’expression anglaise " Indian giver " (qui signifie donner d’une main pour reprendre de l’autre) dans le sens où Mère Nature donne l’impression d’offrir des conditions estivales pour les reprendre rapidement et apporter un temps automnal plus frais , explique Samuel Lafontaine.

Bien que les gens utilisent cette expression avec respect pour désigner une belle période de l’année, d’autres expressions comme "redoux automnal" seraient plus appropriées.

La chaîne privée MétéoMédia n’utilise plus l’expression depuis 2021, préférant redoux ou période de chaleur . Certains météorologues relèvent aussi que l’été indien n’a pas vraiment de valeur scientifique et ne correspond pas à la même période d’un coin à l’autre du pays.

Enfin, avec le changement climatique, les premiers gels en octobre avant ce redoux ont tendance à disparaître.

Il va peut-être falloir que l’on revoie notre calendrier , abonde Alvin Fiddler depuis le Nord de l’Ontario, où les gels sont de plus en plus tardifs et le dégel arrive désormais en mars ou avril, et non plus en mai.

Quelle autre expression pourrait-on utiliser?

Si le terme devait changer, se pose la question de la substitution. Il y a bien sûr d’autres termes comme redoux automnal, période de douceur.

Pour Guy Bertrand, un souhait très personnel serait que les Autochtones d'une nation en particulier nous donnent un mot qu'ils utilisent et qu'on l'adopte . Il cite l’exemple de le Chinook, en Alberta, pour parler du vent qui mange la neige est utilisé communément.

Ouvrir en mode plein écran Premier linguiste à Radio-Canada a entrepris des consultations avec des Premières Nations sur l'expression et n'a pour l'instant pas déconseillé ce terme. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Gerrit Wesselink, qui a travaillé comme consultant avec plusieurs des Premières Nations des Traités 3 et 9 dans le Nord de l'Ontario, a ainsi découvert des calendriers de 13 saisons.

Celle de l’été indien correspondrait à la saison des récoltes ou la saison de la chasse ou même deuxième épée , deuxième été , ou encore, plus dans l'Ouest, le deuxième souffle de l'été . Les Premières Nations profitaient de cette période pour faire des réserves avant l’hiver.

Le Chef Alvin Fiddler ne pense pas qu’il faille aller aussi loin qu'un changement de nom. Mais partager nos enseignements avec le public serait un début . Il aimerait voir évoluer les programmes scolaires. Le travail sur la réconciliation, [peut passer par] des choses comme ça , estime-t-il.

Ainsi, les saisons autochtones seraient enseignées en même temps que les quatre saisons classiques. Historiquement, ces peuples se déplaçaient avec les changements de la nature, avant d’être installés par la suite dans des réserves.

C'est au public de voir s'il veut accepter ces enseignements et les intégrer dans leurs programmes.

Dans tous les cas, Guy Bertrand prévient qu'un processus d’abandon d’un terme, comme celui d’ Indiens pour désigner les Autochtones, nécessite quelques années. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse instantanément. Mais on peut s'attendre à ce que ça se fasse tôt ou tard .

Un peu comme le redoux automnal.