Sous le coup d’une vingtaine de chefs d’accusation, Richard Robert Mantha aurait confié à l'une de ses victimes alléguées l’existence de « tombes peu profondes » sur sa propriété près de Chestermere, en Alberta, selon de nouveaux documents judiciaires.

Alors que la police de Calgary enquête activement sur des disparitions de travailleuses du sexe, des témoignages de deux femmes, que Richard Richard Mantha aurait droguées et violées, ouvrent une nouvelle piste de recherche.

Celles-ci ont déclaré aux enquêteurs qu'elles pensaient que Richard Robert Mantha était responsable de la mort de deux travailleuses du sexe.

L’une des femmes a confié que M. Mantha lui aurait dit, quelques jours avant son arrestation le 6 avril, qu'il y avait trois tombes peu profondes sur sa propriété . Il aurait également déclaré qu'il pouvait faire disparaître les gens.

Publicité

Le procès de Richard Mantha, 59 ans, est prévu en janvier. Il doit répondre de 20 chefs d'accusation.

Il est notamment accusé d'agression sexuelle avec une arme à feu, d'agression sexuelle avec un couteau, d'enlèvement, de séquestration et d'administration de substances nocives. Les accusations sont liées à des allégations selon lesquelles il aurait drogué et violé cinq femmes qui, à l'époque, travaillaient dans le commerce du sexe à Calgary.

Les nouveaux détails proviennent de demandes de mandats de perquisition non scellées, qui ont permis à la police de fouiller les véhicules de l’accusé et une propriété rurale louée, notamment à l'est de Chestermere, non loin de Calgary.

Aucune des allégations n’a été prouvée en cour.

Des liens avec la mort de Jennifer Foley?

Les perquisitions ont également permis à la police d'avoir accès à des détails sur les ordonnances qu'il remplissait, dans l'espoir de comprendre si les médicaments pouvaient être liés aux allégations selon lesquelles il aurait drogué ses victimes.

Publicité

Lors d'un interrogatoire en avril, une des victimes présumées a déclaré à la police qu'elle pensait que Richard Robert Mantha avait tué son amie Jennifer Foley.

En 2020, Richard Mantha lui aurait demandé, ainsi qu’à Mme Foley, de vendre de la drogue pour lui. Cette dernière aurait accepté et aurait fini par devoir 200 $ à M. Mantha, qui aurait alors menacé de tuer Mme Foley à cause de cette dette.

Vers décembre 2020, Foley a disparu. Environ un mois plus tard, son corps a été découvert près de Chestermere.

Lorsque le corps de Foley a été découvert, la police a qualifié sa mort de suspecte et la GRC s'est chargée de mener une enquête. Aucune autre information n'a été rendue publique depuis.

Ouvrir en mode plein écran Des perquisitions dans une propriété de l'accusé ont notamment permis de mettre la main sur des ordonnances, qui pourraient aider à déterminer si les médicaments utilisés sont liés aux allégations selon lesquelles il aurait drogué ses victimes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Et aussi avec la disparition de Krystal Russell ?

Les documents judiciaires établissent également un lien entre Richard Mantha et une deuxième femme disparue, qui est présumée décédée.

Les détails proviennent d'un entretien de la police avec une autre victime présumée. Il s’agit de Trustice, nom utilisé par Krystal Russell, qui a disparu depuis le 31 décembre 2022.

Elle travaillait dans l'industrie du sexe par intermittence pour financer sa consommation de drogue. La police affirme disposer d'informations selon lesquelles Mme Russell se serait prostituée dans le passé M. Mantha, connu également sous le surnom de Poncho .

D’après la police, Poncho aurait souvent menacé Krystal Russell avec une arme à feu, en lui disant notamment qu'il pourrait la tuer si elle parlait de ce qu'il faisait à quelqu'un d'autre.

Sur la base de ces déclarations recueillies, M. Mantha est également soupçonné d’être responsable de la disparition de Russell Krystal.

Avec les informations de Meghan Grant