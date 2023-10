Une session d’automne chargée attend les ministres et les députés du Nunavut

Les travaux de l’Assemblée législative du Nunavut reprennent jeudi après-midi pendant environ trois semaines. Avec neuf nouveaux projets de loi, la session d’automne s’annonce particulièrement dense. Langues officielles, protection de l’enfance, budget d'immobilisation et révision de mi-mandat attendent les ministres et les députés d’ici le 9 novembre.

Les ministères de la Justice ainsi que des Services communautaires et gouvernementaux présenteront respectivement un projet de loi.

Le ministère des Finances en présentera cinq autres, dont l’un vise à dégager les fonds pour des investissements en infrastructures dans chaque ministère. D’ordre général, ces projets peuvent aller de la construction de logements à l’amélioration de routes ou d’aéroports.

Le budget d'immobilisations sera déposé dès jeudi avant d'être révisé à la Chambre par les députés dans les prochains jours.

Le leader parlementaire du gouvernement, David Joanasie, s’attend à ce qu’il s’agisse du principal sujet d’intérêt : L’immobilisation [sera] au cœur des discussions de la séance d’automne. Donc, je m’attends à ce que ce soit un sujet important.

David Joanasie est ministre des Services communautaires et gouvernementaux.

Des investissements concernant la construction de centres de soins de longue durée à Cambridge Bay et à Iqaluit pourraient s’y retrouver, précise David Joanasie.

Un centre de soins de longue durée est déjà en chantier à Rankin Inlet, et les travaux devraient être achevés vers le mois de janvier, comme l'explique la porte-parole du ministère de la Santé, Danarae Sommerville.

Bilan de mi-mandat

La session législative servira au conseil exécutif à mener une révision de mi-mandat. David Joanasie indique que le premier ministre, P.J. Akeeagok, présentera un rapport en ce sens dès le premier jour de la séance. C’est un sujet sur lequel nous nous sommes mis d'accord lors de la retraite [du Cabinet] en décembre 2021 , précise-t-il.

La députée de la circonscription Iqaluit-Sinaa, Janet Pitsiulaaq Brewster, croit que cette révision sera l’occasion de prendre la mesure du chemin parcouru, mais aussi de rappeler au gouvernement le travail à accomplir.

Il reste, sans aucun doute, beaucoup à faire , dit-elle. Trop peu de progrès ont été faits pour loger les gens et pour répondre à leurs besoins de base.

La députée territoriale de la circonscription Iqaluit-Sinaa, Janet Pitsiulaaq Brewster

Elle espère surtout que le budget en immobilisation comportera des investissements importants en matière de logement.

Cela fait un an que le gouvernement territorial a annoncé sa stratégie « Stratégie Nunavut 3000 », qui vise à construire 3000 nouveaux logements à travers le Nunavut d’ici 2030.

Jusqu’à maintenant, le gouvernement du Nunavut n’a pas fait de progrès significatifs en la matière , estime Janet Pitsiulaaq Brewster.

Le président du caucus des députés ordinaires de l'Assemblée législative, Solomon Malliki, abonde dans le même sens.

Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées comme des écoles et des centres de santé, car certains de ces bâtiments ont une trentaine d’années , affirme celui qui est aussi député de la circonscription d’Aivilik, englobant les collectivités de Naujaat et de Coral Harbour, dans le centre du territoire. C’est presque inacceptable pour les Nunavummiut.

Solomon Malliki est le président du caucus des députés ordinaires de l'Assemblée législative et député de la circonscription d'Aivilik, qui englobe les collectivités de Naujaat et de Coral Harbour, dans le centre du Nunavut.

Révision de la loi sur les langues officielles

D’autres dossiers importants attendent les ministres et les députés durant la session, dont le dépôt du rapport du Comité permanent sur la révision des lois qui encadrent les langues officielles.

Les membres du comité ont récemment entendu différents acteurs concernés par les questions linguistiques au territoire, dont la commissaire aux langues officielles, Karliin Aariak, et l’Association des francophones du Nunavut.

Une fois le rapport présenté, le gouvernement territorial aura 120 jours pour y répondre, ce qui pourrait déboucher sur des modifications à apporter à la Loi sur les langues officielles et à la Loi sur la protection de la langue inuit.

À la fin du mois de septembre, les députés du Comité permanent sur la législation ont invité des acteurs des communautés linguistiques du Nunavut à se prononcer en vue de leur révision de la loi sur les langues officielles.

Protection de l’enfance

Les membres du Comité permanent sur les opérations gouvernementales et les comptes publics présenteront quant à eux un rapport colligeant des recommandations données à la suite du récent rapport du Bureau de la vérificatrice générale du Canada sur le système de protection de l’enfance et de la jeunesse du Nunavut et d’audiences tenues sur le sujet le mois dernier.

« Je pense qu’il est important d’ouvrir la discussion pour comprendre quelle sera l’approche préconisée pour les enfants et les familles touchées par les problèmes qui se sont produits, peu importe si la ministre [des Services à la famille] présente des excuses ou non », affirme Janet Pitsiulaaq Brewster, membre de ce comité permanent.

On s'attend aussi que le premier ministre du Nunavut présente les recommandations de l’enquête interne sur le placement de huit enfants du Nunavut placés dans des foyers de groupe illégitimes en Alberta.

Avec les informations d’Emma Tranter