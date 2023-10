À Toronto, le témoignage poignant de la mère de la femme, qui accuse Peter Nygard de l'avoir violée en 1989, a corroboré les allégations de sa fille au douzième jour des audiences. Le couturier canadien de 82 ans est accusé d'avoir agressé 5 femmes, dont une adolescente, de 1986 à 2005 dans son ancien atelier de Toronto.

La mère de la plaignante, qu'on ne peut nommer par crainte d'identifier la femme, témoigne en visioconférence depuis sa résidence à Ottawa. Elle affirme qu'elle a revu sa fille un jour après son escale à Toronto à l'hiver 1989.

À l'époque, la plaignante était en Californie pour le travail, mais Peter Nygard avait appelé sa mère, parce qu'il souhaitait contacter sa fille au sujet d'un emploi éventuel dans son entreprise.

Il était charmant au téléphone et il m'a dit que ma fille était intelligente et ravissante , se rappelle la femme de 77 ans qui en avait 42 à l'époque.

Sa fille de 21 ans travaillait à ce moment-là pour la télévision, mais elle avait aussi une petite entreprise de mode.

Peter Nygard, ses avocats et la procureure Ana Serban au lutrin en train de présenter son réquisitoire au jury au début du procès le 26 septembre 2023.

La mère explique qu'elle n'a jamais rencontré Peter Nygard, mais que le créateur de mode lui avait dit qu'il était très bon ami avec Walter Grego, le propriétaire du défunt club Chez Henri à Hull.

Elle confirme que sa fille était amie avec M. Grego et qu'elle fréquentait souvent son établissement, qui attirait des célébrités de la capitale à la fin des années 1980.

Elle y avait rencontré Peter Nygard lors d'une soirée et elle lui avait donné notre numéro de téléphone , dit-elle.

La plaignante No 5 répond au procureur Neville Golwalla au procès de Peter Nygard le 16 octobre 2023. Elle est accompagnée d'un chien thérapeutique.

La septuagénaire explique qu'elle a appelé sa fille à son hôtel à Los Angeles et qu'elle lui a donné le numéro de Peter Nygard pour qu'elle communique avec lui.

Elle n'était pas très intéressée sur le coup, mais je l'ai convaincue, parce que je pensais qu'il pourrait l'aider dans sa carrière , déclare-t-elle.

La mère de la plaignante confirme que Peter Nygard a changé l'itinéraire de sa fille pour la faire venir par avion à Toronto, plutôt qu'à Ottawa comme prévu initialement.

Ma fille m'a appelée après sa rencontre, sa voix avait changé, elle n'était plus la même , poursuit-elle. Elle ajoute qu'elle a dit à sa fille de rentrer à Ottawa.

Peter Nygard écoute la plaignante No 5 sous les regards du juge Robert Goldstein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Les deux femmes se voient le lendemain dans un café. Elle avait l'air sombre et déprimée , se rappelle-t-elle.

Elle explique que sa fille lui a révélé que Peter Nygard l'avait enfermée dans une chambre et qu'il l'avait violée.

J'étais terrifiée, je ne pouvais pas m'enfuir , dit-elle en répétant les mots de sa fille 35 ans plus tôt.

Je n'en croyais pas mes oreilles dans le café, j'étais bouleversée , se souvient-elle en pleurant à l'écran.

L'avocat de Peter Nygard, Brian Greenspan, a renoncé à contre-interroger la mère de la plaignante No 5.

Rongée par la culpabilité, la femme dit regretter aujourd'hui d'avoir conseillé à sa fille de ne pas porter plainte à la police.

A l'époque, les jeunes filles ne pouvaient se mesurer à des hommes riches et puissants , répète-t-elle à la cour.

Elle avoue avoir suggéré à sa fille de se taire, parce qu'elle craignait que Peter Nygard ne ruine sa carrière si elle le dénonçait. Je lui ai dit que j'allais bien m'occuper d'elle , conclut-elle.

Rebondissement inattendu

La Couronne a par la suite appelé à la barre des témoins l'ex-mari de la plaignante qu'on ne peut nommer non plus, mais il a contredit la plaignante sans s'en rendre compte à la fin de son témoignage.

L'homme de 60 ans affirme qu'il a commencé à fréquenter la plaignante en septembre 1989 avant de la marier.

Le mariage n'a duré qu'un an, parce que nous n'avions pas beaucoup de choses en commun , dit-il en précisant qu'ils sont néanmoins restés en contact.

Il reconnaît qu'il lui a envoyé un message-texte lorsque la police l'a contacté pour vérifier les allégations de la plaignante à la police en janvier 2021.

Nous avons convenu de ne pas parler de l'affaire pour ne pas que je paraisse partial au procès , poursuit-il.

Me Greenspan contre-interroge la plaignante No 5 le 17 octobre 2023.

L'homme précise que la plaignante lui avait annoncé dans leur relation, lors d'un séjour à Edmonton, qu'elle avait eu une mésaventure avec une célébrité de la mode qu'elle n'avait pas identifiée à l'époque.

J'étais militaire, je n'avais que 26 ans et je ne connaissais rien aux vêtements pour femmes , déclare-t-il.

Il ajoute qu'elle lui a dit ce jour-là qu'elle avait été à un entretien pour un travail, mais que cela s'était mal passé. Elle m'a parlé d'une chambre cachée au dernier étage d'un atelier , se souvient-il.

Il comprend qu'elle a été agressée mais que l'individu l'a surtout réprimandée verbalement au lit. Je ne pensais pas vraiment qu'il s'agissait d'un viol , souligne-t-il.

La plaignante No 5 affirme à la défense que Peter Nygard la violée en 1988 ou 1989 dans son ancien atelier de mode de Toronto.

À entendre le témoignage du sexagénaire, on comprend que la rencontre entre Peter Nygard et la plaignante est brutale et sinistre. J'étais choqué, parce que personne ne parlait comme cela à l'époque , dit-il.

Il affirme qu'il a vu des années plus tard Peter Nygard à la télévision lors d'un voyage d'affaires le 14 juin 2020 et que le reportage lui a mis la puce à l'oreille.

Je lui ai envoyé un texte-message avec les lettres PN et deux points d'interrogation , mentionne-t-il.

La plaignante No 5 jure que la relation sexuelle qu'elle a eue avec Peter Nygard n'était pas du tout consentante et qu'il s'agissait d'un viol.

Il explique qu'il l'avait contactée ce jour-là, parce qu'il avait eu l'impression qu'il ne l'avait pas soutenue lorsqu'elle lui avait révélé son secret à Edmonton.

Je voulais m'excuser, parce que les attitudes au sujet du viol avaient changé avec le temps , déclare-t-il.

Il reconnaît lui avoir dit en 2020 que l'expérience serait très douloureuse lorsqu'elle lui a demandé si elle devait porter plainte à la police.

Je lui ai dit que M. Nygard embaucherait d'excellents avocats et qu'ils la détruiraient en cas de procès , dit-il

L'homme précise toutefois qu'il l'a ensuite encouragée en janvier 2021, lorsqu'il l'a rappelée pour l'avertir que la police l'avait contacté pour corroborer sa déposition. Je l'ai remerciée au nom de mes deux filles , précise-t-il.

Importantes contradictions

La défense a toutefois révélé des contradictions dans son contre-interrogatoire, en lui faisant relire sa déclaration à la police en 2021.

L'homme avait déclaré aux policiers que son ex-femme avait accepté de revoir Peter Nygard pour faire avancer sa carrière dans le monde du divertissement .

Me Greenspan a relevé de fâcheuses contradictions dans la déposition de l'ex-mari de la plaignante No 5 à la police.

Elle m'a dit qu'il l'avait embrassée dans l'ascenseur en montant à sa suite , reconnaît-il. La plaignante a omis ce détail dans son témoignage.

Il souligne qu'elle lui avait dit à Edmonton qu'elle portait une jupe ce soir-là. Or, elle avait dit lundi qu'elle portait un pantalon.

Il affirme qu'elle lui avait en outre révélé que Peter Nygard avait tenté de l'embrasser à nouveau dans la chambre secrète, mais qu'elle avait rejeté ses avances au début avant de les accepter .

Non, elle ne m'a jamais dit qu'il l'avait maîtrisée sur le lit ou qu'il avait abusé d'elle , conclut-il.

Peter Nygard et Me Greenspan écoutent la réplique de la Couronne après le contre-interrogatoire de l'ex-mari de la plaignante No 5.

Désarçonnée, la Couronne lui a toutefois rappelé dans son droit de réplique que la plaignante ne lui avait pas révélé à Edmonton tous les détails de l'agression présumée.

Elle avait un accent britannique, son parler était différent du nôtre, mais son récit était déchirant , explique-t-il.

Plus tôt dans la matinée, la Couronne avait clarifié la chronologie des événements dans le témoignage de la plaignante, grâce au témoignage du propriétaire de Chez Henri.

Walter Grego a confirmé que la plaignante avait rencontré Peter Nygard la première fois en juin 1988 et non en 1987 comme elle l'avait dit.

Conséquence : le viol présumé s'est bien produit quelques mois plus tard en 1989 et non en 1988 comme elle l'avait également souligné.

Le procès a été ajourné à lundi.