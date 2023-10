Fort appui au mandat de grève du Front commun sur la Côte-Nord

Les syndiqués du Front commun sur la Côte-Nord ont donné un appui sans équivoque à un mandat de grève générale illimitée. Si leur vote, qualifié d’historique par les syndicats, se compare à ceux ailleurs au Québec, les justifications invoquées par leurs représentants témoignent d’une réalité bel et bien régionale.

Des 7400 syndiqués du Front commun de la région, près de 95 % ont voté en faveur du mandat de grève. Je n’ai jamais, jamais, jamais vu ça , s'étonne Monica Chiasson, représentante de la CSQ sur la Côte-Nord.

Les trois syndicats de la fonction publique présents sur la Côte-Nord, la CSQ , l’ APTS et la CSN , refusent l’offre du gouvernement du Québec qui prévoit d’augmenter les salaires des employés de la fonction publique de 9 % sur cinq ans.

Personne ne veut faire la grève, mais si le gouvernement ne bouge pas et qu’il ne négocie pas avec nous de bonne foi, nous n’aurons pas le choix , mentionne Mme Chiasson.

L’argent n’est pas le seul écueil entre eux et la province. L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre constituent une difficulté aiguë sur la Côte-Nord. Les gens ont besoin de changement, salarial, oui, mais au niveau des conditions de travail aussi , rappelle Monica Chiasson, de la CSQ .

Même son de cloche du côté de l’ APTS , qui représente 1000 professionnels de la santé et des services sociaux sur la Côte-Nord. Ce syndicat a récolté 98 % d’appui pour le mandat de grève.

On est une des régions où les agences de placement sont les plus présentes, donc où notre personnel fait face à des disparités importantes , affirme pour sa part Maude Fréchette, représentante syndicale de l' APTS sur la Côte-Nord.

Elle montre du doigt le recours aux agences privées, alors que la disparité des salaires crée un sentiment d'injustice chez les membres.

Le fait qu’on soit une région éloignée, c’est peut-être plus difficile d’attirer de la main-d’œuvre , concède Guillaume Tremblay, président du conseil central Côte-Nord de la CSN, qui compte plus de 3000 membres.

Mais il y a véritablement un coup de barre à donner au niveau des conditions de travail. On estime que les services sont perturbés justement avec les gens qui quittent le secteur public , souligne-t-il.

Si le milieu de l’enseignement ne fait pas appel à des agences privées comme en santé, la pénurie de main-d’œuvre entraîne d’autres calamités, selon la CSQ . On engage du personnel non légalement qualifié , rappelle la représentante Monica Chiasson. C’est tant mieux qu’ils soient là, mais il faut les supporter, donc c’est un alourdissement de la tâche des enseignants qualifiés , est-elle d'avis.

Les gens quittent et on n’a pas de nouvelles personnes qui arrivent en éducation. La pénurie, on ne la réglera pas s’il n’y a pas d’amélioration importante dans nos conditions de travail.