Pas d’aide du gouvernement pour le Mont-Sainte-Anne : des élus de Beaupré déçus

Le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon a confirmé que le gouvernement n'investirait pas dans le Mont-Sainte-Anne comme le demandait le gestionnaire de la station, le groupe Resorts of the Canadian Rockies (RCR). Mercredi, au lendemain de cette annonce, la déception des élus et des gens d'affaires est grande sur la Côte-de-Beaupré.

Nous sommes déçus , lance le maire Pierre Renaud de la Ville de Beaupré.

Le maire tempère néanmoins ses propos, espérant que la position du ministre de l'Économie ne soit pas définitive.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Renaud, maire de la Ville de Beaupré. Photo : Radio-Canada

M Fitzgibbon avait déclaré mardi lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale que dans le contexte économique actuel, investir dans un centre de ski ne lui semblait pas être une bonne idée .

Le bureau de la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré Kariane Bourassa a confirmé par courriel que le gouvernement n’a pas l’intention de s’impliquer.

Je suis évidemment de très près ce dossier, j’ai rencontré tous les acteurs reliés à ce dossier pour connaître leurs intentions. Nous sommes attentifs aux démarches juridiques en cours entre la station Mont-Sainte-Anne et la Sépaq. [...] Le propriétaire doit démontrer qu’il est sérieux en investissant davantage dans ses infrastructures, et ce, à la hauteur de la réputation du site. Le gouvernement n'a pas l'intention d'investir dans les montagnes de ski .

Ouvrir en mode plein écran La députée Bourassa croit que RCR doit investir davantage dans ses infrastructures. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Être encore entendus

En début de semaine, plusieurs élus régionaux avaient pressé le gouvernement pour qu’il trouve un terrain d’entente avec le propriétaire de la station Resorts of the Canadian Rockies ( RCR ) et ainsi assurer la survie du Mont-Sainte-Anne .

Publicité

RCR a proposé un plan d'investissement de 550 millions de dollars, conditionnel à un appui financier de Québec, qui ne semble pas vouloir se matérialiser.

Malgré la réponse négative, des élus demandent encore à être entendus. Je peux comprendre la réaction du ministre à brûle-pourpoint , a commenté Pierre Lefrançois, maire de la municipalité de l’Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Mais dans les choix de réponse, en ce qui nous concerne Non, n’est pas une option.

C'est un plan d'ensemble, on est vraiment les meilleurs sur le terrain [...] pour aider à comprendre. C’est notre région, notre territoire, on l’a à cœur , a poursuivi M. Lefrançois souhaitant une prochaine rencontre avec le ministre Fitzgibbon.

Marie-Julie Paradis, directrice générale d’Alliance affaires Côte-de-Beaupré qui représente plus de 250 gens d’affaires de la région, veut aussi faire partie des discussions. C’est pas la charité qu’on demande, au contraire, c’est vraiment une entente.

Incompréhension

Le maire de Beaupré croit également que la station de ski est un moteur économique non seulement de la région, mais aussi de la Capitale-Nationale.

Je ne vois pas pourquoi le Mont-Sainte-Anne qui génère des retombées économiques, créé au-dessus de 500 emplois directs et indirects, pourquoi on ne s’en occupe pas?

Par ailleurs M. Renaud estime que de condamner le propriétaire de la station de ski à la suite des nombreuses pannes de télécabines est un peu sévère.

Publicité

En quelque part, il y a un mea culpa qui doit être aussi fait de la part du gouvernement dans le sens qu’ils ont profité de la situation et je ne sais pas si la leçon de morale est à propos envers RCR . Je pense qu’il faut regarder les deux côtés de la médaille.

M. Renaud estime que c'est un problème de communication et dit vouloir travailler sur la question dans les prochains jours.

Peu importe ce qui est arrivé, les skieurs ne se plaignent pas des conditions de ski , conclut-il.

Avec les informations de Guylaine Bussière