À l'approche de l'hiver, des villes du Nord de l'Ontario se préparent à adapter leurs services aux personnes sans-abri, avec des ressources matérielles, financières et humaines parfois limitées.

Dans le Grand Sudbury, il n’y a pas assez de place dans les refuges pour sans-abri répondre aux besoins.

Raymond Landry, coordinateur du réseau des sans-abri et de logements pour le centre de santé communautaire, dit avoir des inquiétudes assez importantes par rapport à cet hiver en raison du nombre croissant de personnes sans-abri dans la ville.

Contrairement aux années précédentes, on ne voit pas de logements abordables disponibles […] donc on croit qu’il va y avoir des douzaines de personnes qui vont être dehors chaque nuit , explique-t-il.

Selon M. Landry, la ville du Grand Sudbury dispose d’environ 75 lits d’hébergement dans le réseau de refuges, alors qu’il y a plus de 200 personnes sans-abri recensées par la ville.

Même si le Réseau des sans-abri travaille à créer de 25 à 50 places additionnelles dans les refuges, la demande dépasse de loin la capacité d’accueil.

Souvent, les gens doivent faire la file pendant des heures, avant que les portes ouvrent, pour avoir une place dans ces centres d’hébergement. Il y a plein de gens qui sont refusés en raison de l’espace, carrément , poursuit Raymond Landry.

Dans les dernières années, du financement du gouvernement fédéral avait permis d’ouvrir des centres de réchauffement pour pallier la fermeture de divers services et pour permettre de respecter les normes de distanciation sociale en temps de pandémie de COVID-19. Or, ce financement n'a pas été renouvelé.

Le Réseau des sans-abri est en attente de nouvelles de la Ville du Grand Sudbury pour savoir si de nouveaux espaces de réchauffement seront établis, au-delà des centres de réchauffement d’urgence qui sont ouverts lorsqu’une alerte de très grand froid est en vigueur.

Raymond Landry, coordinateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, travaille à augmenter les places disponibles dans les refuges du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Lors de ces soirées de froid extrême, une équipe terrain du Réseau vient appuyer ces services d’urgences en fournissant des vêtements, des couvertures et des boissons chaudes à ceux qui sont obligés de passer la nuit dehors.

Dans une réponse écrite, la Ville du Grand Sudbury confirme que des centres de réchauffement d’urgence seront ouverts lors de froids extrêmes, et qu'elle continuera de pousser pour davantage de financement des autres paliers du gouvernement.

Si Raymond Landry affirme être arrivé à trouver le personnel requis pour la saison à venir, il dit aussi être conscient que plusieurs des partenaires du réseau ont de la difficulté à trouver et à retenir du personnel.

Défis en régions rurales

Même son de cloche du côté du Conseil d’administration des services sociaux du district d’Algoma ( CASSDA ), qui couvre le grand territoire du district d’Algoma à l’extérieur de Sault-Sainte-Marie, notamment les communautés de Wawa et d'Elliot Lake.

Laurie Pierre, gestionnaire des services clients et de l’assistance sociale au CASSDA , dit que le recrutement de bénévoles est un défi de taille dans la région.

Les bénévoles sont très sollicités. Les banques alimentaires ont besoin de bénévoles, les soupes populaires ont besoin de bénévoles, et il n’y a jamais assez de gens pour tout cela.

Le CASSDA n’aura pas de centre de réchauffement comme tel, entre autres parce que la demande est moindre et que le territoire est grand avec une basse densité de population.

Des centres communautaires peuvent servir de centres de réchauffement si nécessaire, mais aucun centre n’opère de façon permanente dans cette région.

Il existe des refuges à Wawa et à Elliot Lake, mais le CASSDA travaille au cas par cas avec les gens qui ont besoin d’un abri pendant l’hiver.

Selon Mme Pierre, plusieurs personnes passent l’été dans des tentes et ont recours aux services du district seulement en hiver.

Nous n’avons pas à gérer des centaines de personnes qui ont besoin d’être logées, poursuit-elle, en soulignant que plusieurs services sont disponibles dans les petites communautés, sans que ce soit géré de façon centrale.

L’équipe du district s’occupe entre autres de négocier des taux avantageux avec les motels de la région pour permettre de placer les gens qui n’arrivent pas à se trouver un endroit où rester.

Optimisme à North Bay

Du côté de North Bay, les choses vont relativement bien.

Dans les dernières semaines, un nouvel espace a été confirmé pour un centre de réchauffement de jour, qui sera ouvert de 8 h à 20 h.

Bryan Eade, gestionnaire du refuge pour l’organisme The Gathering Place, explique que les préparatifs avancent bien. Normalement, nous devons déployer des efforts considérables pour trouver un espace; cette année, plusieurs propriétaires d’immeubles de la région nous ont donné un coup de main.

En raison de l’appui de la communauté et du conseil d’administration des services sociaux du Nipissing, le centre de jour pourra ouvrir ses portes bien plus tôt dans l’année que par le passé, soit dès le 1er novembre prochain.

Bryan Eade, de l'organisme The Gathering Place à North Bay, affirme être optimiste par rapport à l'hiver qui s'en vient. Le centre de réchauffement de jour qu'il supervise pourra ouvrir bien plus tôt dans la saison que dans les années précédentes. Photo : Radio-Canada

Cela permettra au centre d’être ouvert pendant les fêtes pour une première fois depuis plusieurs années, selon Bryan Eade.

Il mentionne aussi que le recrutement de personnel et de bénévoles se passe très bien. Dans les années précédentes, on recevait deux ou trois applications par année, et cette année on a eu beaucoup plus d'intérêt, notamment de la part de personnes qualifiées comme des éducateurs et des infirmières.

Comme à Sudbury, des centres d’urgence de nuit seront ouverts par temps de grands froids.