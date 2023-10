La MRC Abitibi souhaite créer 120 nouvelles places en garderie

La MRC Abitibi lance des incitatifs financiers visant à créer 120 nouvelles places en services de garde sur son territoire.

Le projet Ton travail dans le cœur des tout-petits a pour objectif de stimuler la création de dix nouveaux services de garde en milieu familial ou en communauté par année au cours des deux prochaines années. La MRC Abitibi injecte 80 000 dollars dans le projet, contre 50 000 dollars pour Desjardins et 40 000 dollars pour le CLD Abitibi.

On a un déficit de 133 places pour des poupons présentement. On a 380 enfants en attente d’un service de garde. Si on n’est pas capables de se mettre dans l’action pour être facilitants, pour trouver des solutions afin d'aider nos commerces et nos jeunes familles, c’est sûr qu’on passe à côté d’une capacité d'attractivité. Je pense que ça répond exactement à un besoin primaire et essentiel de notre population , affirme Sébastien D’Astous, préfet de la MRC Abitibi.

Une aide financière est disponible pour les responsables qui ouvriront un nouveau service de garde ou qui convertiront une garderie privée en milieu subventionné, en plus de ce qui est déjà offert par Québec et des municipalités.

Un soutien pouvant aller de 5000 à 10 000 $ est offert aux entreprises et aux municipalités qui souhaitent aménager un service de garde dans leurs locaux. Ces nouveaux services de garde en communauté s’avèrent très prometteurs, selon Sébastien D’Astous.

On le voit pour les ruralités, mais on le voit aussi pour les grandes entreprises. Il y a de grands employeurs qui ont de la misère à attirer de la main-d’œuvre. S’ils pouvaient dire : écoutez, j’ai huit places réservées pour les enfants de mes employés, ça pourrait devenir attractif , estime-t-il.

Les Petits Élans pour accompagner

Pour sa part, le bureau coordonnateur du CPE des Petits Élans accompagnera les personnes qui souhaitent bénéficier du projet.

Publicité

La directrice générale Lyne Caouette espère que les incitatifs financiers convaincront le plus de gens possible à se lancer dans l’aventure.

L’enjeu majeur dans toutes ces belles campagnes, c‘est de trouver les requérantes, trouver la main-d’œuvre. Le projet pourrait aider justement les personnes qui ont peur de s’en aller comme travailleuses autonomes, de manquer de soutien financier. Maintenant, le soutien financier est là pour démarrer son entreprise. On espère que ça va inciter les personnes à faire les démarches, du moins à venir nous rencontrer pour qu’on puisse expliquer un peu plus en long et en large le rôle d’une responsable de service de garde en milieu familial , indique Mme Caouette.

À Amos, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a déjà un projet de service de garde dans la communauté approuvé par le ministère de la Famille. Il lui reste toutefois à trouver du personnel.