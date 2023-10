Un juge désigne l’auteur de l’attaque à l'Hôpital Seven Oaks comme un accusé à haut risque

L'auteur de l’attaque à l’Hôpital Seven Oaks à Winnipeg, Trevor Robert Farley, a été désigné comme un accusé à haut risque mercredi et sera détenu en milieu hospitalier. Il s’agissait d’une recommandation formulée conjointement par la couronne et la défense plus tôt cette semaine.

Mardi, le juge Kenneth Champagne a reconnu Trevor Robert Farley comme étant non criminellement responsable du meurtre de ses deux parents et de tentative de meurtre sur son ancienne superviseure, Candyce Szkwarek, en raison de problèmes de santé mentale. Les faits se sont déroulés le 27 octobre 2021.

Toutefois, face à la nature violente et les circonstances des attaques, le juge a affirmé mercredi n’avoir aucune hésitation à considérer l’homme de 39 ans comme un accusé à haut risque.

Compte tenu des circonstances, il s’agit d’une désignation inhabituelle au Canada et d’une première au Manitoba.

Le tribunal peut désigner un accusé à haut risque « s'il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé use de violence de façon qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne » peut-on lire dans le Code criminel canadien (Nouvelle fenêtre).

Elle implique une détention obligatoire dans un établissement de santé mentale, qui ne peut être levée que par une cour supérieure. Trevor Robert Farley ne sera autorisé à quitter l’établissement hospitalier que sous surveillance et pour se rendre à des rendez-vous.

La décision du juge de la Cour du Banc du Roi est un soulagement pour Candyce Szkwarek et sa famille.

C’est une décision qui sera dure à révoquer, alors je pourrai dormir sur mes deux oreilles. Le simple fait de savoir qu'il sera enfermé et qu'il ne pourra pas vivre de manière indépendante, qu’il n’y ait pas de risque que cela se reproduise ou qu’il décide de venir terminer le travail...

Normalement, une commission d'examen provinciale supervise la libération des personnes jugées non criminellement responsables après une période de réadaptation.

La Commission d'examen des questions liées à la santé mentale au Manitoba dispose à présent de 45 jours pour tenir une audience sur la désignation à haut risque, et élaborer un plan de détention et de traitement pour Trevor Robert Farley.

Dans ces circonstances, je pense que [la désignation] apporte un certain réconfort non seulement aux victimes, mais aussi à notre communauté , indique Evan Roitenberg, l'un des avocats de la défense.

Besoins en santé mentale

Pour Candyce Szkwarek et les avocats de Trevor Robert Farley, le cas met en lumière un manque criant de ressources en santé mentale dans la province.

Je ne peux pas croire qu’il n’y a pas de systèmes mis en place pour observer ces personnes qui font l'objet d'une admission involontaire, qu'ils ne reçoivent pas de soins , déplore Candyce Szkwarek.

Ouvrir en mode plein écran La Couronne et les avocats de la défense, Laura Robinson et Evan Roitenberg, s'accordent pour dire que les actes violents de Trevor Robert Farley présentent un risque de préjudice physique ou psychologique grave pour une autre personne. Photo : Radio-Canada / Bryce Hoye

Evan Roitenberg soutient que les tentatives de Trevor Robert Farley pour recevoir des soins appropriés alors qu’il était en état de psychose révèlent les problèmes du système de santé.

Il est allé à l’hôpital au moins cinq ou six fois au cours des 48 heures qui ont précédé , souligne-t-il.

Nous devons mieux faire pour que les établissements soient capables de communiquer ouvertement entre eux, d’intervenir lorsqu’ils ressentent que c’est nécessaire, et osai-je dire, reconnaître lorsque l’intervention est nécessaire plus tôt , indique l'avocat de la défense.

Avec les informations de Bryce Hoye et Raphaëlle Laverdière