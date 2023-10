Une formation offerte au Centre Mamik à Alma en partenariat avec un collège autochtone

Afin de pourvoir des postes d'intervenants en éducation spécialisée, le Centre Mamik Lac-Saint-Jean-Est à Alma offre depuis peu une attestation d’études collégiales en partenariat avec Kiuna, le seul collège autochtone au Québec.

Cette AEC en éducation spécialisée comprend des cours se déroulant en ligne ainsi que dans les trois classes satellites du collège Kiuna, dont l'une se situe à Alma.

Les Premières Nations qui ont plus de difficulté à se déplacer à l'extérieur, ils ont tous les services offerts à l'intérieur de nos centres, que ça soit en psychoéducation. S'ils ont des problèmes financiers, ils ont plus d'accompagnement. C'est un cours personnalisé pour les Premières Nations , a expliqué Lise Savard, qui est la directrice adjointe du Centre Mamik à Alma.

Lise Savard enseigne également à l’intérieur de ce programme.

Dans la formation, ils savent d’où partent les Premières Nations. On leur parle des pensionnats, de sécurisation culturelle , a-t-elle poursuivi.

En plus d'occuper le poste de directrice adjointe au Centre Mamik, Lise Savard enseigne des cours de l'AEC en raison de ses nombreuses années d'expérience dans le domaine.

Ils sont une dizaine, un peu partout au Québec, à suivre les cours dans un environnement sécurisant culturellement.

L'avantage du nouveau programme, c’est que présentement, il est arrimé avec le DEC . Donc quelqu'un qui commence l' AEC , qui décide de poursuivre au DEC, il a seulement les cours généraux à compléter par la suite. [...] C'est sûr que, selon la demande, une prochaine cohorte pourrait être possible à l'automne prochain , dit la directrice adjointe de Kiuna.

Les classes satellites du collège Kiuna, basé à Odanak, sur la rive sud du lac Saint-Pierre, ont été créées dans des communautés du Québec ou à proximité il y a deux ans, pendant la pandémie. Plusieurs communautés avaient été confinées durant cette période.

On voulait s'assurer que les étudiants pouvaient quand même accéder à des études postsecondaires tout en demeurant dans la communauté , a exposé Caroline Odjick.

Deux étudiants de Mashteuiatsh

Chaque matin depuis le mois d'août, Mikee Charlish Germain et Mik Buckell, deux Innus originaires de Mashteuiatsh, se rendent au Centre Mamik d'Alma pour suivre leurs cours.

L’opportunité de devenir éducateurs spécialisés dans leur communauté signifie beaucoup pour eux.

Ç'a commencé très jeune. En secondaire 2 ou 3, je me suis dit que c'est le cours que je voulais faire. C'est un peu cliché, mais j'ai toujours voulu aider les autres , a débuté Mikee Charlish Germain.

Moi, c'est sûr que c'est à cause mon parcours de vie. J'ai vécu de grosses difficultés. J'ai fait des thérapies. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Mon père était toxicomane, alcoolique. Il n’était pas présent. [...] Moi j'ai réussi à m'en sortir et je le sais que tout est possible. Si je peux aider les gens à s'en sortir et à retrouver leur chemin, je vais le faire , a continué son collègue Mik Buckell.

Mik et Mikee suivent environ 15 heures de cours à distance chaque semaine.

Ils ont dû s’adapter en suivant plusieurs heures de cours à distance par semaine.

C'est quand même assez exigeant. J'ai fait deux sessions dans le passé en présentiel et c'est vraiment différent , a partagé Mikee.

Je trouve ça bien le cours parce que ça nous met en contact avec les Autochtones à Wemotaci. On est trois classes satellites. Ça nous a appris aussi beaucoup sur les autres communautés , a illustré Mik.

Mikee Charlish Germain et Mik Buckell reçoivent aussi les enseignements de Lise Savard.

Ils se rendront la semaine prochaine à Kiuna. La visite du Musée des Abénakis, différentes activités culturelles et même une dégustation de mets traditionnels, comme du phoque, sont au programme de cette première rencontre entre tous les étudiants.

