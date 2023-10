Des représentants d’organismes communautaires de Rimouski déplorent que des clients de la banque alimentaire Moisson Rimouski-Neigette soient contraints de prendre le taxi au lieu de l’autobus pour transporter leurs denrées alimentaires à la maison en raison des règlements en vigueur.

L’adjointe à la direction chez Moisson Rimouski-Neigette, Brigitte Lebel, indique que plusieurs clients lui ont rapporté la situation.

Pour repartir avec le transport en commun, c’est impossible parce qu’ils sortent de chez Moisson avec un minimum de six sacs d’épicerie , regrette-t-elle.

La plupart des clients qui ne possèdent pas de voiture arrivent au centre de distribution par autobus, mais ceux-ci doivent trouver un autre moyen de transport, dont le taxi, pour repartir. Certains rentrent à pied ou font du covoiturage.

S’ils doivent faire deux voyages pour transporter les sacs, ils ne peuvent pas rentrer , explique Mme Lebel. Or, les clients de la banque alimentaire repartent inévitablement les bras pleins.

On donne de 35 à 50 kilos de nourriture par personne. C’est quand même assez lourd.

Cette situation entraîne donc des coûts supplémentaires pour une partie de cette clientèle déjà défavorisée.

Moisson Rimouski-Neigette dispose également de quelques paniers de transport, mais ceux-ci sont nettement insuffisants afin de répondre à la demande.

Brigitte Lebel note par ailleurs une forte augmentation de la clientèle de la banque alimentaire au cours des derniers mois.

Le coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé, dénonce cette situation depuis une dizaine d’années. Il a une solution en tête, mais il estime qu’elle serait difficilement applicable dans le contexte financier actuel.

On pourrait transformer les taxis utilisés par les utilisateurs de Moisson [Rimouski-Neigette] en taxi-bus, mais il faudrait une volonté politique forte de la Ville de Rimouski , propose-t-il. On ne se cachera pas que les dépenses augmentent énormément à la Ville.

M. Dubé ajoute que l’aménagement du territoire représente un enjeu important. Les épiceries bon marché sont dans un secteur et des quartiers populaires de Rimouski sont complètement dans un autre secteur , rappelle-t-il.

Sur une note plus positive, M. Dubé rappelle le succès d’une initiative née durant la pandémie. La MRC de Rimouski-Neigette et Moisson Rimouski-Neigette ont alors créé une banque alimentaire mobile qui se déplace en milieu rural afin de faciliter l’accès aux denrées.

La STR ouverte à trouver des solutions

Questionné au sujet de cette problématique, le conseiller municipal et président de la Société des transports de Rimouski (STR), Sébastien Bolduc, affirme ne pas avoir été mis au courant de la situation.

M. Bolduc explique que les règlements de la STR stipulent notamment que les usagers doivent être en mesure de contrôler ce qu'ils amènent à bord sans interdire spécifiquement de faire plus d’un voyage.

Il n’y a pas de limite, mais c’est évident que c’est peu envisageable que l’autobus puisse être arrêté, par exemple, deux minutes le temps qu’une personne fasse des allers-retours pour entrer des sacs , dit-il.

Il assure toutefois être ouvert à trouver des solutions.

Le règlement n’est pas hyper précis, mais on va voir s’il y a moyen de faire des accommodements qui vont satisfaire ces problèmes-là.

Achalandage en hausse

L'adjointe à la direction, Brigitte Lebel, craint que plusieurs nouveaux clients soient contraints de prendre le taxi pour retourner à la maison. Elle note une hausse marquée de la clientèle qui a recours aux denrées alimentaires. Elle qualifie la situation d’épouvantable .

On vit une situation pire que dans le temps de la COVID-19. Juste ce mois-ci, j’ai déjà 72 inscriptions de gens qui ne sont jamais venus ici , mentionne-t-elle.

Brigitte Lebel ajoute que plus de 500 familles profitent des services de la banque alimentaire chaque mois. Nous en avions 565 en août. Ce chiffre devrait passer à 600 et plus en octobre , estime-t-elle.

Mme Lebel invite d’ailleurs les gens à donner des denrées ou faire des dons en argent. Les besoins sont toujours grands. On en a vraiment besoin.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux