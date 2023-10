Le cellulaire de Guillaume Corriveau a été saisi sans mandat de perquisition

Au procès de l’ex-notaire Guillaume Corriveau, accusé de leurre informatique sur 298 adolescentes, un policier du Service de police de Sherbrooke (SPS) a indiqué que le cellulaire de l’accusé avait été saisi « dans l’urgence », sans mandat de perquisition, pour éviter une destruction de la preuve.

Le 20 septembre 2020, l’agent Luc Boivin s’est présenté au domicile de l’accusé. Son rôle était de sécuriser les lieux en vue d’une perquisition de matériel informatique. Il devait s’assurer qu’aucun appareil électronique ne soit détruit en attendant l’obtention d’un mandat de perquisition.

À l'arrivée du policier à la résidence, il n’y avait personne. Il est donc entré et a fait le tour des pièces de l’appartement. Dans le but d’être à 100 % certain que personne n’avait accès à ces preuves-là, c’était nécessaire que je rentre dans l'appartement , a-t-il précisé.

À l’arrivée de Guillaume Corriveau, environ deux heures plus tard, le policier l’a informé qu’il faisait l’objet d’une enquête criminelle et lui a ordonné de lui remettre son téléphone cellulaire.

Il y avait urgence de lui enlever son cellulaire. Voilà pourquoi j’ai fait une saisie sans mandat , affirme Luc Boivin.

Il était inquiet et nerveux, il se posait beaucoup de questions sur ce qui se passait , poursuit le policier. Ce dernier a indiqué que dans ce genre d'enquête de leurre informatique, la loi lui permet d'agir ainsi afin d'éviter une destruction de la preuve.

En contre-interrogatoire, l'avocate de la défense Emmanuelle Rheault lui a demandé si, à sa connaissance, une tablette, un disque dur et une tour d'ordinateur avaient été saisis sans mandat. Le policier a indiqué que non.