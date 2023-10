Les classiques de Céline Dion en version symphonique pour le temps des Fêtes

Les chansons Pour que tu m’aimes encore, J’irai où tu iras et My Heart Will Go On, de Céline Dion, vont se déployer en symphonie les 27 et 28 décembre à l’occasion de quatre représentations du concert Céline symphonique par l’Orchestre philharmonique du Québec (OPQ).

À la Maison symphonique de Montréal, le public pourra entendre les plus grandes chansons de l’artiste sous la direction musicale du chef d’orchestre Alexandre Da Costa.

Les musiciens et musiciennes de l’OPQ se joindront à de grande voix comme Measha Brueggergosman-Lee, Vincent Niclo, Josiane Comeau et Barnev Valsaint pour faire résonner le riche répertoire de Céline.

Le concert sera présenté quatre fois en deux jours, soit le mercredi 27 décembre à 13 h 30 et 20 h ainsi que le jeudi 28 décembre aux mêmes heures.

Les billets seront offerts en prévente ce jeudi 19 octobre pour les personnes abonnées à l’infolettre de la Place des Arts. La vente au grand public sera ouverte vendredi.