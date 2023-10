Attention! Ce homard n’est pas pour vous!

Malgré l’abondance de la ressource le long des côtes gaspésiennes et nord-côtières, attraper du homard sans permis est illégal et passible d’amendes. Plusieurs l’apprennent à leurs dépens.

Au cours de la dernière année, plusieurs citoyens ont été surpris par les agents des pêches pour avoir capturé du homard sans autorisation.

Parmi plus de 80 infractions à la Loi sur les pêches au Québec rapportées par Pêches et Océans Canada depuis le début de l'année, une trentaine de ces infractions sont liées à la pêche illégale au homard.

L’agent des pêches, Étienne Gilbert, admet que ce type d'infractions a pris plus d’ampleur dans la tâche des agents des pêches au cours des dernières années.

L'abondance de la ressource dans les eaux du golfe fait en sorte que les gens n’ont plus besoin d'avoir un équipage ni de bateau ni de casiers. À marée basse, que ce soit de jour, de nuit, les homards sont présents. On les voit à l'œil nu, donc n'importe qui peut en voir et évidemment, s’ils ont de mauvaises intentions, ça peut devenir facile d'en récolter , observe M. Gilbert.

Il y a des gens qui le font systématiquement et qui le savent.

Ça reste interdit.

Il y a, explique M. Gilbert, seulement des permis qui sont accordés aux communautés autochtones. Puis, encore là, c'est très encadré. On parle de désignation. Les membres autochtones doivent être désignés, mais pour ce qui est des allochtones, il n'y a aucune pêche récréative au homard qui est autorisée.

Et attraper un homard à marée basse sur la plage peut valoir plusieurs centaines de dollars voire des milliers de dollars aux contrevenants.

À une première amende pour avoir pêché sans autorisation peut s'en ajouter d'autres si le homard est d’une taille inférieure à la taille réglementaire ou si, pire, il s’agit d’une femelle qui porte des œufs. C’est vraiment ce qui est le plus dommageable pour la ressource , commente M. Gilbert. Une femelle peut avoir jusqu’à 50 000, 60 000 œufs, mais c’est un très minime pourcentage des œufs qui va finalement donner un homard.

Il n’y a pas que le homard qui soit plus abondant, les agents des pêches aussi, rapporte M. Gilbert. Le nombre d’agents a été augmenté récemment, notamment pour faire face à ce phénomène nouveau et surveiller adéquatement les milliers de kilomètres de côtes sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Les agents tentent aussi de sensibiliser les visiteurs, souvent peu familiers avec les règles de la pêche. Ce sont, note Étienne Gilbert, de nouvelles personnes qui ne sont pas au courant, mais la plupart du temps pas du tout de la réalité des pêches. C'est certain quand ils tombent face à ça sur les berges, ça peut être de quoi qui sont intéressés. Puis ils peuvent justement se faire prendre la main dans le sac d'où l’importance de la sensibilisation.

La pêche récréative au homard reste un sujet délicat. Elle n’existe dans aucune province de l’Atlantique, mais est permise en Colombie-Britannique.

De plus en plus, les agents des pêches vont rencontrer les pêcheurs sur les quais, sur les plages et vont les informer afin de prévenir les gestes illégaux. C’est un gros morceau de notre travail , ajoute l’agent de Pêches et Océans.

L’abondance de la ressource amène parallèlement des citoyens, notamment sur la Côte-Nord, à revendiquer un droit de pêche sur la plage comme la pêche aux coques, aux oursins, aux moules, aux petits crabes, mais aussi au homard.

L'accès récréatif au homard et à d’autres ressources pêchées en eau salée est défendu par la députée de Manicouagan, Marlène Gill, qui entend en faire une proposition au Comité permanent sur les pêches. Le Regroupement des pêcheurs professionnels de la Gaspésie compte bien s’y opposer.

Le directeur général du Regroupement, O’Neil Cloutier, rappelle que la pêche au homard est une industrie dans laquelle des gens investissent, qui génèrent des retombées et des centaines d’emplois en Gaspésie et aux Îles.

Quant à l’abondance du homard, M. Cloutier rappelle qu’elle est due essentiellement à la migration du homard vers le nord. Il observe qu’au sud de la Nouvelle-Écosse, le homard se fait de moins en moins abondant depuis cinq ans et que cela pourrait bien préfigurer ce qui va se passer en Gaspésie dans 10 ou 15 ans.