Le CUSM sous la loupe de l’AMP pour un contrat au privé de 53 millions $

Après avoir sollicité des fournisseurs pour confier diverses chirurgies au secteur privé, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a récemment disqualifié des soumissionnaires parce qu’ils ne détenaient pas leur accréditation d’Agrément Canada.

L’agrément est un processus d’évaluation des organismes de santé et de services sociaux pour déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré.

Il s'agit d'un gage de qualité auquel on se fie pour assurer des soins adéquats, sécuritaires et de qualité , disait la semaine dernière la porte-parole du CUSM , Évelyne Dufresne.

Or, Radio-Canada a appris que l’octroi du contrat de 53 millions de dollars soulève des questions, à savoir si le centre médical spécialisé (CMS) qui a obtenu le contrat détient ou non son accréditation d’Agrément Canada.

Le CUSM collabore présentement avec l’Autorité des marchés publics [AMP] dans le cadre d’une vérification concernant le dossier d’appel d’offres CUSM 23-069 , a répondu la porte-parole du CUSM . Pendant cette période, le CUSM ne peut malheureusement pas communiquer de renseignements sur ce dossier.

L' AMP a pour mission de surveiller l'ensemble des contrats publics, notamment la conformité des processus d'adjudication et d'attribution de ces contrats. Elle est également responsable du Registre des entreprises autorisées à contracter et à sous-contracter (REA). Elle a notamment le pouvoir de rendre des ordonnances, de formuler des recommandations ainsi que de suspendre ou de résilier un contrat.

Un propriétaire, deux adresses

Selon les informations publiées sur le système électronique des appels d’offres (SEAO), le CUSM a octroyé le contrat à l’entreprise 9333-4837 Québec inc.

Au Registre des entreprises du Québec (REQ), l’entreprise est détenue par la fiducie familiale du docteur Gaby Doumit.

Ouvrir en mode plein écran L'Institut de chirurgie Ville-Marie est situé au 1558 de l'avenue du Docteur-Penfield à Montréal. Photo : Ivanoh Demers

Au ministère de la Santé, un permis de CMS a été délivré au nom de l’entreprise 9333-4837 Québec inc. pour l’exploitation de l’Institut de chirurgie Ville-Marie, situé au 1558, avenue du Docteur-Penfield, à Montréal.

Or, sur le site d'Agrément Canada, on ne trouve aucune accréditation liée à l'adresse 1558, avenue du Docteur-Penfield, à Montréal.

On trouve cependant une accréditation liée au CMS Centre de chirurgie plastique et esthétique de Montréal, situé à quelques pas de là, au 1506, avenue du Docteur-Penfield. Cette adresse correspond à un autre numéro de permis de CMS , qui appartient au même propriétaire par le truchement de l’entreprise Gaby D. Doumit M.D. inc.

Cependant, Agrément Canada précise qu'un agrément est nécessaire pour chaque emplacement.

Au CUSM , Mme Dufresne a ajouté dans un autre courriel que nous pouvons confirmer […] que nous avons octroyé un contrat au soumissionnaire qui [exploite] un CMS au 1506, Docteur-Penfield, après l’évaluation de son admissibilité .

Quelques jours de retard

Plusieurs établissements de santé sont engagés depuis cet été dans un virage destiné à confier au secteur privé plus de 600 000 interventions médicales d’une valeur de près de 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Le CUSM est un des rares établissements à exiger l’accréditation d’Agrément Canada.

Plus de 30 000 heures de chirurgie sont prévues au cours des cinq prochaines années en rapport avec l’appel d’offres sous la loupe de l’ AMP .

Selon les calculs du CUSM , l’octroi du contrat aux plus bas soumissionnaires aurait permis d’économiser près de 10 millions $.

Dans un autre appel d’offres pour des chirurgies en ophtalmologie, le CUSM a également écarté un fournisseur parce qu’il a obtenu de l’ AMP son autorisation de contracter pour des contrats publics une semaine après la date limite du dépôt des soumissions.