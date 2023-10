Le costumier de Chavigny déborde

Le costumier de l’école secondaire Chavigny n’en finit plus de s’enrichir de costumes et de vêtements de qualité, mais peine à leur trouver de la place faute d’espace. Le rêve ultime de ceux qui en sont responsables serait de pouvoir agrandir les locaux ou d’en aménager d’autres, mieux adaptés.

Le costumier de Chavigny sert d’abord aux étudiants de l’option théâtre de l’école. Puis, les compagnies de théâtre, les équipes de tournages et le grand public peuvent aussi en profiter. Il est le plus imposant entre Québec et Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Des élèves de l'option théâtre de l'École secondaire Chavigny Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ma dernière visite au costumier remonte à 2015, lorsque l’organisation a acquis les costumes du commerce spécialisé en location Habits qui rit. Déjà, le local adjacent à l’auditorium de l’école semblait rempli au maximum de sa capacité. Huit ans et des centaines de dons plus tard, il me semble impossible qu’on puisse y ranger plus de 8000 costumes et accessoires.

Abasourdie devant le spectacle qui s’offre à moi. Je n’arrive même pas à voir un bout de mur tant on optimise le moindre petit espace, je demande à la responsable du costumier, Sonia Groulx, comment elle y arrive. Pour me retrouver? Tout le monde se retrouve dans son garde-robe, mais moi c'est un grand garde-robe que j'ai ici, pour vrai. Je place par catégorie, par année.

En effet, elle a identifié chaque section en époque ou en région du monde. Près de ces sections, on retrouve des accessoires pouvant s’y relier. Elle arrive à défier les limites de la capacité à coups d’ingéniosité.

J'en cache partout. J'en ai vraiment partout, mais je ne suis jamais mal prise. J'ai un groupe de 30 qui a appelé tantôt pour avoir tous les costumes pareils. J'ai ce qu'il faut. Ils vont être en salsa.

Ouvrir en mode plein écran Des chaînes suspendues aux tringles permettent d'augmenter le nombre de vêtements dans l'espace disponible. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

L’Halloween est une période très achalandée. Quels sont les costumes que les gens recherchent ? Creton dans La petite vie avec Reynald , répond spontanément Nycole Allaire qui travaille au costumier. Les Peaky Blinders , ajoute Sonia Groulx en référence aux costumes portés par les personnages de la série qui se déroule dans les années 20.

Ouvrir en mode plein écran Samia Grenier et Michel Sauvageau ont déniché des costumes inspirés de la série Peaky Blinders pour participer au Festival Montréal Burlesque. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Une timide reprise

On a traversé la pandémie, je vous dirais. Puis ça a vraiment freiné notre élan parce que tout juste avant 2020, on venait d'avoir une année record en 2019 , témoigne la présidente du conseil d’administration, Marie-Claude Camirand.

L’organisme avait à ce moment commencé à se publiciser, à s’allier des partenaires, mais la pandémie a réduit considérablement les besoins en location de costumes.

Ç'a été difficile, on a demandé l'aide qui était offerte par le gouvernement pour pouvoir quand même assurer un minimum à nos employés. Donc, c'est la reprise. Mais la reprise est timide dans le milieu événementiel ou même dans les réceptions privées.

Ouvrir en mode plein écran Le costumier de Chavigny compte plus de 8000 costumes et accessoires. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Malgré tout, les dons continuent d’affluer. Lors de décès, ceux qui restent pensent à offrir ce que Sonia Groulx appelle leurs précieux .

J'ai reçu à peu près une trentaine de chapeaux de 1930 la semaine passée, des magnifiques bibis, des trucs qu'on ne voit pas et qui ont été portés pour vrai. Tu sais, des petites galettes qu'on met comme dans Le Titanic, au-dessus de ta toque avec des frisons. Bien, j'ai reçu plein de petites galettes comme ça.

On commence à étendre un petit peu notre service , m’explique la présidente du conseil d’administration du costumier, Marie-Claude Camirand. Des écoles du Centre-du-Québec, des municipalités font appel à leurs services. Le premier défi, c'est qu'on est dans une école, on n'est pas une entreprise qui a pignon sur rue dans un quartier commercial . En effet, la première surprise des visiteurs c’est de devoir entrer dans l’école pour s’y rendre.

J'ai besoin d'un mécène qui me ferait un bloc en avant de l'école, puis qu'on mettrait tout le costumier là-dedans avec les cours de théâtre , rêve Sonia Groulx. Ça serait chouette, y a déjà des plans de faits.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Groulx est responsable du costumier depuis 2008. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

C’est un peu le rêve de l’organisation qui souhaite trouver un moyen d’agrandir, mais la présidente du conseil d’administration ne se fait pas trop d’attentes. L’école a aussi besoin de s’agrandir pour répondre aux besoins des élèves qui se font plus nombreux. Je sais que l'école a aussi un projet d'agrandissement. Puis je sais qu'on fait partie des plans, mais ça, c'est à long terme. […] En attendant, on souhaite toujours essayer d'avoir un petit espace de plus par l'intérieur, un mur qu'on pourrait défoncer. On n'a pas baissé les bras.

Non, la petite équipe ne semble pas vouloir baisser les bras, tant la passion les anime. Parce que bien qu’on puisse se sentir un peu perdu dans ce tout petit local, que les élèves pressés circulent à travers les rangées débordantes, que le téléphone ne cesse de sonner, Sonia et Nycole veillent à faire de nous le plus beau personnage de notre histoire inventée.