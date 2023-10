Des saumons de l’Atlantique vont être remis en liberté au Cap-Breton

La population du saumon de l’Atlantique est en déclin dans le ruisseau Clyburn, au parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Une mesure de conservation de Parcs Canada espère changer la donne.

C’est une journée excitante pour nous , affirme Anne-Claude Pépin, officier en gestion des ressources pour Parcs Canada, au parc des Hautes-Terres-Du-Cap-Breton.

Jeudi après-midi, 30 saumons adultes effectueront un retour aux sources lorsqu’ils seront relâchés dans le ruisseau Clyburn. Capturés alors qu’ils n’étaient que des saumoneaux, ils ont grandi dans le laboratoire Aquatron de l’Université Dalhousie, loin des prédateurs et des périls potentiels.

Maintenant qu'ils sont à l'âge adulte et qu’ils sont prêts à se reproduire, ils vont être relâchés dans la rivière , explique Anne-Claude Pépin.

Les poissons seront transportés à partir d’Halifax le matin. Leur acclimatation à leur nouveau milieu se fera tranquillement, en ajoutant de l’eau du ruisseau dans leur réservoir, afin qu’ils s’habituent à la température et au niveau d’oxygène.

Anne-Claude Pépin est officier en gestion des ressources pour Parcs Canada.

On va les mesurer, prendre leur poids et puis prendre note de leur numéro d'identification. Puis, on a une un genre de glissade d'eau. Le poisson est relâché dans la glissade et puis remis à la rivière, simplement , raconte-t-elle.

Contrer le déclin de l’espèce

La population du saumon de l’Atlantique dans le ruisseau Clyburn est en déclin depuis les années 1980, indique Anne-Claude Pépin. Les saumons adultes, qui devraient revenir de l’océan pour se reproduire dans le ruisseau, ne le font pas.

Les causes exactes de ce déclin sont mal comprises, mais parmi les hypothèses avancées par Parcs Canada, il y a la surpêche dans l’océan, les changements climatiques et les changements dans les écosystèmes marins.

Les saumons capturés dans le ruisseau Clyburn sont élevés dans le laboratoire Aquatron de l'Université Dalhousie.

C’est pourquoi, depuis 2019, Parcs Canada prend des mesures pour contribuer au rétablissement de l'espèce. Ces 30 saumons vont s’ajouter à ceux qui ont déjà été remis à l’eau cette année, pour un total de 140.

Selon Anne-Claude Pépin, depuis le début de cette technique de restauration, les progrès sont encourageants.