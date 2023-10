La Nation crie Peter Ballantyne veut plus de moyens pour lutter contre la violence

Afin de contenir la violence survenue à la suite de la mort d’un adolescent, la Nation crie Peter Ballantyne en Saskatchewan a déclaré mardi l’état d’urgence. Selon la cheffe de cette communauté, Karen Bird, cette décision vise à mobiliser des ressources vitales pour s’attaquer aux causes profondes de cette violence.

L’adolescent mort le 1er octobre dernier était âgé de 17 ans. Notre plan consiste à renforcer la présence des forces de l'ordre, les programmes de sensibilisation des communautés et la collaboration avec des partenaires et des agences externes afin de s'attaquer aux causes profondes de la violence , explique Karen Bird.

En effet, dit-elle, la situation dans la communauté est critique. C’est pourquoi la Première Nation a déjà mis en place un centre d’opérations d’urgence composé de différents personnels de santé et d’autres partenaires.

Outre le renforcement de la présence des forces de l’ordre, le plus grand défi que doit relever la Nation crie Peter Ballantyne est celui des programmes sociaux, souligne-t-elle.

Karen Bird signale un manque de financement dans tous les domaines, notamment l’absence de programmes éducatifs et de logements dans les huit communautés. Selon elle, il n’y a que 908 maisons pour 12 300 habitants.

C’est pourquoi, dit-elle, elle va discuter avec le ministère des Services aux Autochtones pour réclamer des fonds supplémentaires.

Mme Bird promet également de travailler en étroite collaboration avec la GRC en vue de renforcer la sécurité sur le terrain.

Selon un rapport d’Ottawa, le taux de chômage élevé et des logements inadéquats sont à la base des tensions au niveau de cette Première Nation.

Avec les informations de Ernst Jeudy