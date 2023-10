Presque quatre ans après les faits, le tueur Stéphane Massé, 41 ans, a été condamné mercredi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans pour le meurtre au deuxième degré de son ex-conjointe, Linda Lalonde, assassinée de plus d'une centaine de coups de couteau à Salaberry-de-Valleyfield en novembre 2019.

Lors de la lecture de la sentence, au palais de justice de Montréal, le juge Yvan Poulin a évoqué un drame d'une tristesse inouïe , qui n'aurait pas dû arriver .

Aux yeux du magistrat, la victime, âgée de 48 ans, est morte dans des circonstances horribles, atroces, aux mains de son propre mari, dans sa propre cuisine .

Le juge Poulin a précisé que la Cour avait tenu compte de plusieurs facteurs aggravants avant d'imposer la peine, soit la brutalité des gestes, le nombre de coups portés, la vulnérabilité de Mme Lalonde au moment du drame, ainsi que les conséquences pour les proches de la victime.

L'assassin a toutefois pu bénéficier de certaines circonstances atténuantes, notamment parce qu'il s'est rendu lui-même aux autorités, n'avait pas d'antécédents judiciaires et a collaboré avec les enquêteurs.

Stéphane Massé avait été reconnu coupable du meurtre, par un jury, le mois dernier.

Quelques semaines avant le féminicide, Linda Lalonde lui avait dit qu'elle le quitterait s'il ne remédiait pas à son problème de consommation.

De l'avis du fils de la victime, David Lalonde-Langlois, les quatre années que l'affaire a duré ont été très longues, très difficiles .

On peut vraiment boucler la boucle et savoir que justice a été rendue, même si on sait que cela ne sera jamais assez, que cela ne ramènera pas [Linda Lalonde] , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Kim Vermette