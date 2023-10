Les dangers du cannabis pour le développement des jeunes cerveaux inquiètent

Le cannabis est légal au Canada depuis 5 ans, mais son usage n’est pas sans risque pour la santé, notamment chez les plus jeunes. Cette situation préoccupe des psychiatres en Atlantique.

Les habitants de l’Atlantique sont les plus grands consommateurs de cannabis au pays, selon Statistiques Canada. La Nouvelle-Écosse se taille la première place du palmarès avec 27 % de la population qui en consomme, comparativement à 20 % au niveau national.

Ce marché a rapporté plus de 111 millions de dollars l’an dernier à la Société des alcools de la province, qui gère la vente du cannabis.

Depuis la légalisation du cannabis, la consommation augmente parmi la population, surtout chez les 18-24 ans. Chez les moins de 18 ans, les données restent stables.

Publicité

Toutefois, ce n'est rien pour rassurer les professionnels de la santé, comme les psychiatres, qui s'inquiètent des effets de la consommation précoce.

Oui, les jeunes de 15-16 ans mettent la main sur du cannabis, nous trouvons des consommateurs réguliers, ce n’est pas difficile analyse la Dre Candice Crocker, professeur au département de psychiatrie à l’Université Dalhousie. Ici en Nouvelle-Écosse, les gens sont très décontractés sur ce sujet.

La psychiatre mène une étude sur les répercussions de la consommation de cannabis sur les jeunes de 15 à 16 ans, pour le compte de Santé Nouvelle-Écosse.

Dangereux pour le développement du cerveau

En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, l’âge légal pour consommer du cannabis est de 19 ans, mais c'est encore trop jeune selon la Dre Crocker. Ce n’est pas bon pour les personnes de moins de 25 ans parce que le cerveau est encore en développement.

Elle estime que lorsque le taux de THC , le composé à l’origine des effets du cannabis, dépasse les 15 %, il est dangereux pour les moins de 25 ans. Or, les produits vendus dans les magasins NSLC et Cannabis NB contiennent entre 20 % et 30 % de THC .

Ouvrir en mode plein écran La Dre Candice Crocker, psychiatre. Photo : Adrien Blanc

Le gouvernement du Canada recommande également de ne pas consommer de cannabis à forte teneur de THC , soit 20 % ou plus, car cela accroît le risque de problèmes de santé mentale à long terme.

Publicité

Les connaissances sur ce sujet continuent d’arriver explique la ministre de la Santé néo-écossaise Michelle Thompson. Quand les études seront là nous agirons en conséquence.

Une méconnaissance des dangers

Au Nouveau-Brunswick, la question de la consommation de cannabis par les plus jeunes est aussi scrutée.

Nous pouvons confirmer qu'il y a eu une augmentation des hospitalisations depuis 2018 pour l'empoisonnement au cannabis chez les enfants de 12 ans et moins , écrit le ministère de la Santé de la province dans un courriel.

La province va distribuer plus de 6000 sacs sécurisés pour éviter des ingestions par les plus jeunes.

Ouvrir en mode plein écran Une cliente de Cannabis NB examine les produits sur un étalage au magasin de Riverview, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Selon une enquête nationale, la majorité des personnes sondées estiment que la consommation occasionnelle d’alcool ou de cannabis ne présente qu’un risque léger pour Les habitants de l’Atlantique sont les plus grands consommateurs de cannabis au pays, selon Statistiques Canada. La Nouvelle-Écosse se taille la première place du palmarès avec 27 % de la population qui en consomme, comparativement à 20 % au niveau national.

Ce marché a rapporté plus de 111 millions de dollars l’an dernier à la Société des alcools de la province, qui gère la vente du cannabis.

Depuis la légalisation du cannabis, la consommation augmente parmi la population, surtout chez les 18-24 ans. Chez les moins de 18 ans, les données restent stables.

Toutefois, ce n'est rien pour rassurer les professionnels de la santé, comme les psychiatres, qui s'inquiète des effets de la consommation précoce.

Oui, les jeunes de 15-16 ans mettent la main sur du cannabis, nous trouvons des consommateurs réguliers, ce n’est pas difficile analyse la Dre Candice Crocker, professeur au département de psychiatrie à l’Université Dalhousie. Ici en Nouvelle-Écosse, les gens sont très décontractés sur ce sujet.

La psychiatre mène une étude sur les répercussions de la consommation de cannabis sur les jeunes de 15 à 16 ans, pour le compte de Santé Nouvelle-Écosse.

Dangereux pour le développement du cerveau

En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, l’âge légal pour consommer du cannabis est de 19 ans, mais c'est encore trop jeune selon la Dre Crocker. Ce n’est pas bon pour les personnes de moins de 25 ans parce que le cerveau est encore en développement.

Elle estime que lorsque le taux de THC , le composé à l’origine des effets du cannabis, dépasse les 15 %, il est dangereux pour les moins de 25 ans. Or, les produits vendus dans les magasins NSLC et Cannabis NB contiennent entre 20 % et 30 % de THC .

Ouvrir en mode plein écran La Dre Candice Crocker, psychiatre. Photo : Adrien Blanc

Le gouvernement du Canada recommande également de ne pas consommer de cannabis à forte teneur de THC , soit 20 % ou plus, car cela accroît le risque de problèmes de santé mentale à long terme.

Les connaissances sur ce sujet continuent d’arriver explique la ministre de la santé néo-écossaise Michelle Thompson. Quand les études seront là nous agirons en conséquence.

Une méconnaissance des dangers

Au Nouveau-Brunswick, la question de la consommation de cannabis par les plus jeunes est aussi scrutée.

Nous pouvons confirmer qu'il y a eu une augmentation des hospitalisations depuis 2018 pour l'empoisonnement au cannabis chez les enfants de 12 ans et moins , écrit le ministère de la Santé de la province dans un courriel.

La province va distribuer plus de 6000 sacs sécurisés pour éviter des ingestions par les plus jeunes.

Ouvrir en mode plein écran Une cliente de Cannabis NB examine les produits sur un étalage au magasin de Riverview, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Selon une enquête nationale, la majorité des personnes sondées estiment que la consommation occasionnelle d’alcool ou de cannabis ne présente qu’un risque léger pour la santé, moins dangereux que fumer ou vapoter.

Il y a un angle mort sur les risques du cannabis , complète la Dre Crocker, probablement dû au fait qu’il y a eu une phase pendant laquelle le cannabis a été utilisé médicalement avant qu’il ne devienne récréatif, donc cela à conduit au sentiment que ce n’était pas nocif.

La spécialiste milite maintenant pour baisser le taux de THC dans les produits vendus en Nouvelle-Écosse.qui s'inquila santé, moins dangereux que fumer ou vapoter.

Il y a un angle mort sur les risques du cannabis , complète la Dre Crocker, probablement dû au fait qu’il y a eu une phase pendant laquelle le cannabis a été utilisé médicalement avant qu’il ne devienne récréatif, donc cela à conduit au sentiment que ce n’était pas nocif.