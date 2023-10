Arthur Irving n’est plus président du conseil d’administration d’Irving Oil

Arthur Irving, 93 ans, n'est plus président du conseil d’administration de la pétrolière Irving Oil, selon l’organigramme de l’entreprise familiale disponible sur leur site Internet.

Il conserve néanmoins un rôle consultatif à titre de président du conseil émérite.

Le site précisait auparavant qu’il avait pour tâche d’établir la vision de l’entreprise et de guider les membres de la haute direction .

Sa fille, Sarah Irving, qui occupait jusqu’à maintenant le poste de vice-présidente administrative et cheffe de la gestion de la marque, ne fait plus partie de l’organigramme. Sa biographie a été supprimée du site.

Sarah Irving, fille d'Arthur Irving, ne fait plus partie de l'organigramme disponible en ligne sur le site internet de l'entreprise. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le reste de l’équipe est inchangé.

La société n’a pas publié de communiqué à ce sujet et les demandes de commentaires sont restées sans réponse à la publication de cet article. Aucun détail n’est connu concernant leurs remplaçants.

La direction envisage une vente

Ces changements au sein de la direction de l’entreprise surviennent quelques mois après l’annonce en juin d’une révision de sa structure ainsi qu’une évaluation des diverses options liées à son avenir .

Dans un communiqué signé par Arthur Irving, Sarah Irving et Ian Whitcomb, président d’Irving Oil, plusieurs options étaient sur la table dont une nouvelle structure de propriété, une vente complète ou partielle ou des changements dans le portfolio de ses actifs et la manière dont ils sont gérés . Elle assurait alors qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Fondée en 1924 par le père d’Arthur, K.C Irving, la pétrolière est la plus importante société au Nouveau-Brunswick avec environ 3000 employés et possède la plus grande raffinerie de pétrole du pays, située à Saint-Jean.

Selon le magazine Forbes, sa fortune s’élève actuellement à 5,7 millions de dollars, faisant de lui l’un des dix Canadiens les plus riches.