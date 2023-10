Autrefois condamné par Legault, Clova est honoré par le Parlement

Condamné par François Legault l’été dernier, le village de Clova a été honoré à l’Assemblée nationale mercredi.

Le Parti québécois (PQ) a fait adopter à l’unanimité une motion qui rend hommage à la ténacité et la résilience des citoyens de la localité au nord-ouest de la Mauricie, à la limite de l’Abitibi, à proximité du réservoir Gouin.

Au plus fort des feux de forêt de l’été dernier, alors que le hameau d’un peu plus d’une trentaine d’habitants était menacé par les flammes, le premier ministre François Legault avait déclaré qu’on allait être obligé de laisser brûler Clova , ce qui avait suscité la confusion et l’indignation.

La SOPFEU affirmait alors que l’intensité du feu dépassait la capacité de combat des avions-citernes.

Ouvrir en mode plein écran La déclaration de François Legault a fait beaucoup réagir. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Or, le village a finalement été épargné et le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a tenu à le souligner dans sa motion.

Publicité

L’Assemblée a salué le courage et la détermination des citoyens à surmonter les défis auxquels ils ont fait face dans les derniers mois , peut-on lire.

On y reconnaît également l’importance de ne jamais abandonner face à l’adversité .

Enfin, le Parlement transmet ses plus sincères souhaits de réussite aux habitants du lieu.

Ironiquement, le premier ministre était absent de la Chambre au moment du vote de la motion après la période de questions.

Clova est rattaché à la municipalité de La Tuque, en Mauricie, même si la localité se trouve pratiquement en ligne droite très au nord de Mont-Laurier, dans les Laurentides.