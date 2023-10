Menace de grève pour des milliers de travailleurs de l’Abitibi-Témiscamingue

Près de 15 000 travailleurs du secteur public de l’Abitibi-Témiscamingue pourraient se retrouver en grève dans les prochaines semaines.

Les membres du front commun, composé de la CSN, de la FTQ, de l'APTS et du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEJAT), ont voté à 93 % pour un mandat de grève.

Ce que ça veut dire, c’est que les membres de l’ensemble des syndicats du secteur public de la région sont en colère. Ils sont tannés de faire rire d’eux par un gouvernement qui maintient ses positions depuis le départ avec une offre de s'appauvrir , soutient le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec de la CSN et co-porte-parole du front commun, Félix-Antoine Lafleur.

Ouvrir en mode plein écran Félix-Antoine Lafleur, président de la CSN pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le gouvernement Legault et les syndicats sont en négociations depuis plusieurs mois. Le contrat de travail des travailleurs de l’État est échu depuis le 31 mars dernier.

Les syndicats soulignent que les offres gouvernementales totalisent des augmentations salariales de 9 % sur 5 ans, alors que le gouvernement Legault affirme qu’il offre 13 % sur 5 ans.

Personne ne souhaite se rendre là. Il n’y a aucun travailleur qui se dit qu’il a hâte d’être en grève. Nous, ce qu’on veut, c’est exercer notre profession avec de bonnes conditions. Par contre, on est en négociations, ça piétine et on est allés au bout de nos actions de mobilisation, de visibilité, et ça n’a rien fait changer. Donc, on serait rendus au mouvement ultime de la grève , renchérit la co-porte-parole du front commun et présidente du SEJAT, Cindy Lefebvre.

Ouvrir en mode plein écran Le front commun de l'Abitibi-Témiscamingue a placé une banderole bien en vue sur un viaduc de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-François Perron

Augmentation des moyens de pression à prévoir

Les syndicats ont affiché leurs couleurs aux quatre coins de la région, mercredi matin, en installant des pancartes et des banderoles indiquant qu'ils seront en grève bientôt pour les services publics.

Ce qu’on se rend compte, c’est que le statu quo ne peut pas être maintenu. Les gens dans le réseau sont à bout de souffle, les conditions d'exercice sont de plus en plus difficiles. Non seulement il n’y a plus de relève, mais les gens qui sont dans le réseau quittent aussi , souligne Cindy Lefebvre.

Ouvrir en mode plein écran Cindy Lefebvre, présidente du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Il y a de plus en plus de membres qui font appel à des banques alimentaires. Des personnes dans nos réseaux qui prennent soin de nos patients mais qui, à la fin de la journée, doivent aller dans des banques alimentaires parce que leur salaire ne suffit plus. Si on perd ces personnes-là au profit du privé, ce sont nos réseaux qui vont s’effondrer , ajoute Félix-Antoine Lafleur.

Publicité

Un vote à venir à la FIQ-SISSAT

De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a choisi, au début des négociations, de ne pas joindre le front commun. Des votes de grève auront lieu les 24 et 25 octobre auprès des membres du syndicat.

Des représentants de la FIQ-SISSAT ont d’ailleurs fait voir leur mécontentement directement au bureau de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Caroline Roy, plus tôt cette semaine.

Ouvrir en mode plein écran Les leaders syndicaux de la FIQ-SISSAT et leurs membres n'ont pas envie de rire quand il est question des négociations avec le gouvernement du Québec. Photo : Gracieuseté

Il faut comprendre qu’en ce moment l’Abitibi-Témiscamingue n’est pas reconnue comme une région éloignée, sauf pour les médecins et le personnel des agences de placement. Nos membres trouvent cette injustice inacceptable et sont prêts à se mobiliser pour avoir gain de cause , indique Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT.

On espère que la direction du CISSS-AT prend aussi le temps de faire des représentations auprès des ministres Christian Dubé et Sonia Lebel parce qu’en ce moment, il n’y a rien d’intéressant pour notre région dans l’offre du gouvernement.

La FIQ-SISSAT représente 1500 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en Abitibi-Témiscamingue.