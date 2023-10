Déficit à la STO : la mairesse France Bélisle renvoie la balle à Québec

À l’instar de ses homologues ailleurs dans la province, la mairesse de Gatineau France Bélisle est mécontente des demandes du ministère des Transports quant aux moyens de résorber le déficit des sociétés de transport. Les demandes de Québec sont « irréalistes », a déclaré la mairesse en marge du comité exécutif mercredi matin.

Nous, c’est assez clair que de nous demander de porter la question du transport [en commun], c’est irréaliste dans la situation présentement , a laissé tomber la mairesse en mêlée de presse.

Radio-Canada rapportait mercredi matin que le torchon brûle entre le cabinet de la ministre des Transports Geneviève Guilbault et les sociétés de transports à travers la province. Selon les informations obtenues, le gouvernement Legault ne proposerait d’éponger que 20 % du déficit total anticipé de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans.

On a de la difficulté à boucler notre budget déjà, à faire des infrastructures. On nous demande de jouer dans un film qui n’est pas dans notre juridiction.

Ainsi, six grandes sociétés de transport de municipalités du Québec (Gatineau, Québec, Laval, Lévis, Saguenay et Sherbrooke) ne se partageraient que 22 millions de dollars sur un déficit combiné de 268 millions. Pour la grande région de Montréal, entre 2024 et 2028, le gouvernement provincial allongerait 482,8 millions de dollars pour éponger le déficit anticipé de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), évalué à 2,23 milliards de dollars.

De nous demander d’investir et d’allonger de l’argent pour les sociétés de transport, c’est très difficile. Ça ne veut pas dire qu’on n’est pas d’accord, sur le fond, qu’il faut les soutenir. Ça veut dire qu’on a la tête en dessous de l’eau. On ne peut pas en faire plus , a conclu Mme Bélisle.

Problème de recrutement des chauffeurs à la STO

Le sujet des conditions de travail des chauffeurs de la STO a rebondi en conseil municipal, mardi. Quelques représentants syndicaux sont montés au micro pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent. Le tout, en pleine négociation de convention collective. Radio-Canada n'a cependant pas obtenu d'entrevue avec les leaders syndicaux.

Il manque une trentaine de chauffeurs à l'heure actuelle pour éviter des annulations de trajet, selon le président du C.A. de la STO , Jocelyn Blondin. On ne fait pas exception à la règle de ce qu’il se passe autour. Nous aussi on subit la pénurie de personnel. On fait notre possible pour recruter des chauffeur , a indiqué M. Blondin en entrevue à l'émission Sur le vif.

Or, ce serait même de 80 à 100 chauffeurs supplémentaires qui seraient nécessaires pour que la STO revienne au niveau de service qu'elle entretenait en 2019.

On est une des seule sociétés qui a fait des [coupes] quand est arrivée la COVID. Malheureusement, on n’aurait pas dû , déplore M. Blondin.

Est-ce qu'OC Transpo exerce un grand pouvoir d'attraction sur les chauffeurs en provenance du Québec? Au niveau des salaires, il y a toujours la clause que la STO suit toujours les salaires d’OC Transpo. Ce qu’on souhaite vraiment, c’est qu’on arrive à une entente le plus rapidement possible , poursuit M. Blondin.

À titre comparatif, un chauffeur tout juste entré à l’embauche d’OC Transpo, à Ottawa, aura un salaire annuel de 59 550 $ pour 40 heures de travail par semaine. À la STO , le même chauffeur touchera 51 376 $ pour ses 36 premiers mois de travail.

Après 24 mois de travail, un chauffeur d’OC Transpo gagnera un salaire annuel de 65 603 $ pour des semaines de 40 heures de travail. À la STO , le salaire maximum sera de 64 230 $ pour la même semaine de travail.

À l'instar de sa collègue, la mairesse France Bélisle, Jocelyn Blondin renvoie la balle à Québec. De lancer la facture aux villes quand c’est une responsabilité de Québec, [...] il faut qu’ils croient à ce qu’ils nous imposent et qu’ils le financent. [...] Les villes ont déjà plusieurs responsabilités, [...] il faut leur donner une pause , conclut l'élu.

Un conciliateur a été nommé dans le dossier à la fin septembre pour aider à la négociation de la convention collective, qui est échue depuis 2019.

